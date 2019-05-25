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Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взяток

Суд арестовал первого заместителя главы городского округа Балашиха Алексея Коваля, сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета России (СКР). Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности.

По данным следствия, обвиняемый с лета 2018 г. регулярно получал взятки от генерального директора одной из строительных компаний – «за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог». Название этой компании в сообщении СКР не приводится, отмечается только, что она занимается ремонтом и обслуживанием дорог. В общей сложности Коваль, по данным следователей, получил в виде взяток не менее 4 млн руб.

В кабинете первого замглавы Балашихи, а также по месту его жительства были проведены обыски. СКР также не исключил, что к преступлению могут быть причастны другие сотрудники администрации.

Коваль был назначен первым заместителем главы Балашихи в августе 2017 г., сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления. В администрации он курировал вопросы финансового характера, управления имуществом, документооборота, развития информационных технологий, средств массовой информации и рекламы. До этого Коваль был замглавы подмосковного Реутова.