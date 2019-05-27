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Кремль прокомментировал решение трибунала ООН по инциденту в Черном море

Кремль считает, что Конвенция ООН по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В случае с Керченским проливом неприменима Конвенция по морскому праву 1982 г., наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», – отметил он.

Украина в середине апреля обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге с требованием принять меры в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Трибунал потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, а также призвал обе стороны избегать обострения конфликта и до 25 июня представить отчеты об инциденте в трибунал.

В конце ноября прошлого года в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины: украинских бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яны Капу». Они пересекли границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу, пытаясь через него пройти из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. Российские пограничники заявили, что украинские корабли опасно маневрировали и не реагировали на требование остановиться. В связи с этим было принято решение задержать суда вместе с экипажами. Украинские власти назвали задержание проявлением российской агрессии и с обвинениями не согласились. По версии украинской стороны, ВМС страны своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив.

Федеральная служба безопасности предъявила 24 украинским морякам обвинение в незаконном пересечении российской границы. Они находятся под арестом в московских СИЗО. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил им арест на три месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.