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Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Зеленским

Верховный суд Украины отказался открывать производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому, в котором истец просил признать незаконными роспуск украинского парламента и назначение досрочных выборов, сообщается на официальной странице суда в Facebook. Суд решил, что этот вопрос находится в юрисдикции Конституционного суда страны.

Истец, чье имя суд не называет, обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 г. и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. По мнению истца, назначение внеочередных выборов в Верховную раду на 21 июля 2019 г. также нарушает его избирательные права, а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Это не первый иск, оспаривающий законность решения Зеленского о роспуске Верховной рады и досрочных выборах. Коллективный иск в Конституционный суд 24 мая подали 62 депутата, которые посчитали этот указ неконституционным. Депутаты просили суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Зеленский подписал указ о роспуске Рады, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации