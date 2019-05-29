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Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов

Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.

Причиной стали комментарии пользователей под трансляциями, в которых ведомство увидело призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. Руководитель юридического отдела E1.RU Евгений Шуров сказал, что они удалят все комментарии, чтобы исключить причины для блокировки.

Ранее депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Причиной также стали комментарии к ролику.

В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма в сквере в центре города, которые продолжались несколько дней. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он предложил провести опрос населения по поводу места строительства. Опрос ВЦИОМ показал, что 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для храма. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса дают основание исключить сквер из перечня мест для строительства.