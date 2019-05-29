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Суд оштрафовал первого участника протестов против храма в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко за участие в несанкционированных акциях против строительства храма в центре города, сообщает «Интерфакс». Сумма штрафа составила 12 000 руб. В картотеке суда на момент написания материала была информации о рассмотрении дела, но не было решения.

Как рассказала агентству правозащитница Ольга Иванцева, суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб. По данным правозащитницы, Мельниченко стал первым участником акции, оштрафованным по этой статье.

В беседе с «ОВД-инфо» мужчина заявил, что во время протестов не выступал в защиту сквера, а просто находился рядом. Он также рассказал, что его возили в главное управление МВД Екатеринбурга, где пытались заставить согласиться с протоколом.

В середине мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено. Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания – соучредители Фонда святой Екатерины и выступают основными инвесторами строительства храма.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители