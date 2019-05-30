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Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, заявка Тегерана на покупку этих систем противовоздушной обороны была отклонена лично президентом Владимиром Путиным.

Официального подтверждения этой информации нет. Российский МИД не ответил на запрос Bloomberg. Иранские чиновники были недоступны, поскольку выходные в Иране начинаются в четверг.

Россия и Иран поддерживали тесные политически и военные связи в последние годы, отмечает Bloomberg. Однако сейчас Москва, как полагают опрошенные агентством эксперты, пытается постепенно уменьшить роль республики на Ближнем Востоке, стремясь защитить свои отношения с другими региональными державами, такими как Саудовская Аравия и Израиль.

В последнее время наблюдается обострение ситуации в Персидском заливе. В частности, США сосредоточили неподалеку от Ирана как минимум семь военных кораблей и доставили в залив зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, 24 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США направят на Ближний Восток 1500 военных из-за эскалации конфликта с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 26 мая предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Он отметил, что Тегеран стремится к улучшению отношений со странами Персидского залива и будет приветствовать любые меры по ослаблению напряженности в регионе.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплексы «Триумф» способны перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км.