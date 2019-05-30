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Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Ведомости
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Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, заявка Тегерана на покупку этих систем противовоздушной обороны была отклонена лично президентом Владимиром Путиным.

Официального подтверждения этой информации нет. Российский МИД не ответил на запрос Bloomberg. Иранские чиновники были недоступны, поскольку выходные в Иране начинаются в четверг.

Россия и Иран поддерживали тесные политически и военные связи в последние годы, отмечает Bloomberg. Однако сейчас Москва, как полагают опрошенные агентством эксперты, пытается постепенно уменьшить роль республики на Ближнем Востоке, стремясь защитить свои отношения с другими региональными державами, такими как Саудовская Аравия и Израиль.

В последнее время наблюдается обострение ситуации в Персидском заливе. В частности, США сосредоточили неподалеку от Ирана как минимум семь военных кораблей и доставили в залив зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, 24 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США направят на Ближний Восток 1500 военных из-за эскалации конфликта с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 26 мая предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Он отметил, что Тегеран стремится к улучшению отношений со странами Персидского залива и будет приветствовать любые меры по ослаблению напряженности в регионе.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплексы «Триумф» способны перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км.

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Беглов заявил о намерении баллотироваться как самовыдвиженец

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78», что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца. Свое решение он мотивировал желанием «быть независимым от тех или иных взглядов».

Беглов 25 мая на встрече с жителями сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга. Но тогда он не уточнил, будет ли самовыдвиженцем или кандидатом от партии. В декабре прошлого года законодательное собрание Петербурга приняло закон, позволяющий самовыдвижение на выборах губернатора города. Документ был внесен Бегловым.

Собеседники, близкие к «Единой России» и администрации президента, ранее говорили «Ведомостям», что Беглов планирует идти на выборы как самовыдвиженец. Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, кандидатуру Беглова готовы поддержать 43% жителей города, при этом у него самый высокий антирейтинг среди недавно назначенных врио губернаторов – 24%.

Законодательное собрание Петербурга официально назначит выборы губернатора 31 мая, но их дата уже известна - они пройдут в единый день голосования 8 сентября. Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора города в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен Беглов

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«Газпром-медиа» зафиксировал падение рекламных доходов

Ведомости
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Холдинг «Газпром-медиа» зафиксировал по итогам I квартала 2019 г. падение рекламных доходов, говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что рекламные доходы сегмента «Медиа-бизнес» Газпромбанка сократились по сравнению с показателями прошлого года на 4,4% – до 16,44 млрд руб.

При этом, согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), по итогам I квартала рекламодатели в целом сократили бюджеты на ТВ-продвижение на 6% – до 41,5–42 млрд руб. Таким образом, показатели «Газпром-медиа» сократились немного меньше, чем весь рынок телерекламы. В компании пояснили, что это стало результатом роста показателей телеканалов «Пятница!» и ТВ-3.

Как отмечают в компании, сегмент «Медиа-бизнес» Газпромбанка завершил квартал с чистой прибылью в размере 1,97 млрд руб. Консолидированные доходы сегмента выросли на 3,6% и достигли 23,75 млрд руб. Рост консолидированной выручки обусловлен увеличением нерекламных доходов (на 27,5% до 7,3 млрд руб.) за счет продажи прав и успешного кинопроката российских картин. В частности, за январь – март 2019 г. доходы от продажи прав выросли на 42% до 4,4 млрд руб. за счет проката релизов «Централ партнершип» и фильма ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Согласно материалам аналитической компании Mediascope, в день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, а телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан. Таким образом, по суточному охвату аудитории интернет в России уже обошел телевидение.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Миллиардер Айкан оспорил сделку между Occidental и Anadarko на $55 млрд

Ведомости
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Миллиардер Карл Айкан может сорвать сделку на $55 млрд между компаниями Occidental и Anadarko, пишет газета Financial Times. По его мнению, компания Occidental переплачивает за покупку производителя сланцевой нефти Anadarko.

Айкан указал, что владеет долей Occidental стоимостью $1,6 млрд, поэтому он подал иск в суд на компанию. В исковом заявлении он оспаривает сделку и запрашивает у компании документы по ней. По мнению истца, сделка поставит стабильность финансового состояния Occidental под угрозу, если цены на нефть будут снижаться. В случае же падения нефтяных котировок до $45 за баррель или ниже, компании придется сократить дивиденды, уверен Айкан, чье состояние оценивается американским Forbes в $17,5 млрд.

Совет директоров Anadarko одобрил 7 мая одобрил ее продажу нефтегазовой компании Occidental. В середине апреля Anadarko объявила о продаже своего бизнеса концерну Chevron за $33 млрд. Но в конце апреля она начала переговоры с компанией Occidental, которая была готова предложить более выгодные условия сделки. Occidental 30 апреля сообщила, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд, чтобы помочь ей купить Anadarko.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн баррелей (33 млн т).

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Политика
Новости

Администрация Зеленского допустила возможность телефонного разговора с Путиным

Ведомости
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Заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Когда именно могут состояться переговоры, Пристайко не уточнил.

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», – приводит его слова «Интерфакс». Замруководителя администрации напомнил, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко периодически общался с Путиным по телефону.

Зеленский 30 мая в Киеве провел первые переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом. Оба министра приветствовали приверженность нового президента Украины минским договоренностям и нормандскому формату, в который входит и Россия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже допускал, что Путин может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате. Однако он подчеркивал, что ясности в этом вопросе пока нет.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Политика
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«Роскосмос» обвинил США в недобросовестной конкуренции

Ведомости
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Госкорпорация «Роскосмос» осудила решение Пентагона ввести запрет на использование российских ракет, говорится в заявлении на сайте компании.

В сообщении подчеркивается, что такой шаг является проявлением недобросовестной конкуренции и может разрушить с большим трудом созданное сотрудничество между Россией и США в области космических полетов. Фактически американские производители будут искусственно ограничены в выборе для сотрудничества российской ракетно-космической отрасли, заявили в «Роскосмосе». В итоге это приведет к проблемам в организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты, а также негативно повлияет на международные отношения.

Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Запрет начнет действовать с 2023 г. В перечень также включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. В США полагают, что сотрудничество с подрядчиками из этих стран несет неприемлемые риски в области кибербезопасности.

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Политика
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Трамп рассказал об отказе Мюллеру в назначении на пост директора ФБР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отказал Роберту Мюллеру в назначении на пост директора ФБР незадолго до того, как его назначили спецпрокурором по расследованию «российского вмешательства» в выборы. Об этом сам Трамп написал в Twitter.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет – вместе с другими потенциальными кандидатами, – желая стать директором ФБР. Он уже занимал эту позицию 12 лет, и я сказал ему: «Нет». На следующий день он стал спецпрокурором – это тотальный конфликт интересов. Мило!» – подчеркнул Трамп.

Мюллер занимал пост директора ФБР с 2001 по 2013 г. Накануне, 29 мая, он выступил впервые за два года с тех пор, как его назначили спецпрокурором. Он отметил, что офис спецпрокурора будет закрыт, а сам он покидает министерство юстиции (офис спецпрокурора входил в это ведомство). Мюллер также подчеркнул, что если бы его команда была уверена в том, что президент не совершал преступления, она бы об этом заявила.

«Доказательств было недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо», – прокомментировал 29 мая выступление Мюллера Трамп.

В марте команда Мюллера подготовила доклад по расследованию. Главный его вывод заключается в том, что между Москвой и предвыборным штабом Дональда Трампа не было сговора. В то же время, отмечалось в докладе, Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы.

Технологии
Новости

«Союзмультфильм» отстоял право на изображение персонажей «Маугли»

Ведомости
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Киностудия «Союзмультфильм» получила исключительное право на изображения персонажей мультфильма «Маугли», передает «РИА Новости» со ссылкой на PR-директора киностудии Анну Усачеву. Соответствующее решение принял суд по интеллектуальным правам по итогам многолетнего разбирательства.

В 2014 г. издательство «Самовар» выпустило книгу «Маугли», иллюстрированную образами персонажей мультфильма. Из-за этого в суд обратилось издательство АСТ, которое ранее законным путем получило права на персонажей у киностудии «Союзмультфильм».

Судебные коллегии разных инстанций в течение нескольких лет принимали позицию то одного, то другого издательства. Суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, вставшего на сторону издательства АСТ. По словам Усачевой, итоговое решение утверждает права «Союзмультфильма» и принципиально важно для киностудии, поскольку она выплачивает вознаграждения авторам мультфильмов и создателям персонажей. В киностудии надеются, что принятое судом решение подтолкнет других участников рынка к заключению лицензионных договоров и соблюдению прав авторов.

Что можно купить в фирменном магазине «Союзмультфильма»

Финансы
Новости

Нефть Brent подешевела на 3% после публикации данных о запасах в США

Ведомости
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Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже вечером 30 мая снизилась на 3%. В 19.16 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent составляла $67,4 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2% до $57,6 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent в четверг опускалась ниже $66 за баррель до $65,94 (данные на 19.08 мск). Последний раз нефть этой марки стоила дешевле $66 в конце марта. Августовские фьючерсы на WTI в это же время стоили $57,52 за баррель.

Негативное влияние на нефтяные цены оказала публикация данных о запасах энергоносителей в США. Согласно данным министерства энергетики страны, запасы нефти на прошлой неделе упали на 282 000 баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов – на 1,4 млн баррелей.

При этом добыча нефти в США выросла на 100 000 баррелей в сутки – до 12,3 млн. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей.

На фоне снижения цен на нефть рубль 30 мая подешевел по отношению к доллару и евро. В 19.18 мск доллар стоил 65,1 руб., прибавив в цене 16 коп. Европейская валюта подорожала на 18 коп. до 72,5 руб.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
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«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомости
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Расходы группы «Аэрофлот» на топливо увеличились на 9,7 млрд руб., или на 28,4%, сообщается в ее пресс-релизе о финансовых результатах по МСФО по итогам I квартала 2019 г.

Это объясняется, в частности, ростом стоимости топлива на 10,2% в рублях по сравнению с I кварталом 2018 г., отмечает «Аэрофлот». Более высокую стоимость керосина в отчетном периоде – вопреки снижению нефти Brent на 5,4% – группа объясняет ослаблением курса рубля против доллара на 16,3%.

Рост расходов на топливо оказал наиболее существенное влияние на затраты в I квартале 2019 г., подчеркивает «Аэрофлот».

Чистый убыток «Аэрофлота» вырос на 51,2% до 15,75 млрд руб. Показатель EBITDA составил 21,3 млрд руб. Выручка группы выросла на 23,3% до 138 млрд руб.

Финансы
Новости

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомости
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Стоимость биткойна впервые с мая 2018 г. превысила отметку в $9000. К 19.15 мск цена криптовалюты достигла $9003, темп роста за сутки составлял около 3,3%, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

В середине мая стоимость биткойна перешагнула отметку в $8000, его стоимость 14 мая выросла на 25%, что являлось максимальным темпом роста с 2014 г. Bloomberg и The Wall Street Journal писали, что укрепление криптовалюты может быть связано с интересом институциональных инвесторов и ростом спроса на биткойны в Китае. В частности, по мнению экспертов, позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют. Аналогичный эффект вызвали слухи о том, что eBay и Whole Foods могут начать принимать платежи в криптовалюте.

В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000. Однако затем его цена за четыре дня снизилась до $13 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.

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Политика
Новости

Эрдоган заявил о готовности Турции продолжить курс на вступление в ЕС

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приверженности страны курсу на вступление в Евросоюз, несмотря на сложности в переговорах с Еврокомиссией. Об этом он сообщил, выступая в Анкаре на совещании, посвященном судебной реформе, передает Reuters.

По словам Эрдогана, ради вступления в ЕС Турция готова пересмотреть некоторые положения своей судебной системы. В частности, что касается доступа в интернет, то блокировка теперь будет применяться не к сайтам целиком, а только к тем страницам, которые несут в себе противозаконный контент, сказал президент.

Как отмечает Reuters, в Турции с 2017 г. заблокирована интернет-энциклопедия «Википедия». Она подпала под закон, который позволяет турецким властям запрещать доступ к сайтам, которые, по их мнению, угрожают национальной безопасности страны.

Эрдоган также заявил, что Турция будет придерживаться политики «нулевой терпимости» в отношении пыток. Reuters напомнил, что два дня назад группа юристов из Анкары сообщила о пяти бывших сотрудниках министерства иностранных дел, которые якобы подвергались пыткам и жестокому обращению в местах заключения.

Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Однако переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г., причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

В среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором признала, что переговоры с Турцией зашли в тупик. Анкара все сильнее отдаляется от ценностей ЕС, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение прав человека, говорилось в документе.

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