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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. В министерстве подчеркнули, что курение кальянов вредит здоровью посетителей и сотрудников таких заведений: увеличивает давление и пульс, снижает легочную функцию, приводит к опухоли головы, пищевода и легкого, а также сказывается на работе иммунной системы человека и способствует распространению туберкулеза и инфекционных заболеваний.

В начале мая председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин рассказывал, что парламент может выступить с инициативой приравнять курение кальяна к обычным сигаретам, то есть запретить его в общественных местах. «С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирования», — утверждал Рябухин. По данным РИА Новостей, законодательный запрет на курение кальяна могут обсудить в Совете Федерации уже в пятницу, 31 мая.

Также в мае 2019 г. Мосгордума заявила о планах внести в Госдуму законопроект, приравнивающий вейпы и кальяны к табачной продукции и запрещающий курение в общественных местах. Сам законопроект пока не опубликован, однако на сайте Государственной думы есть информация о законопроекте «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» от 2017 г., инициатором которого стала также Мосгордума. В феврале 2017 г. он был направлен в комитет Госдумы по охране здоровья и получил заключение комитета, но не был вынесен на голосование.

Антитабачный закон в России вступил в силу с 1 июня 2013 г. Он запретил курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курение разрешается в своих квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах — дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы, метро и т. д.