Новости
Политика
Новости

Партия «Слуга народа» успела пройти все процедуры для участия в выборах в Верховную раду

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского успела перерегистрировать в министерстве юстиции Украины нового лидера партии, что позволит ей принять участие в предстоящих выборах в Верховную раду. Такие данные опубликовала платформа Opendatabot – украинский сервис, агрегирующий открытые данные государственных ведомств страны. Впоследствии эту информацию подтвердила на своей странице Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам госрегистрации Ирина Садовская: «Документы партии "Слуга народа" поступили в министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством. На момент публикации изменения по указанной партии были внесены в государственный реестр».

Политтехнолог Дмитрий Разумков, один из главных советников Зеленского в президентской кампании 2019 г. и директор компании политического консалтинга Ukrainian Politconsulting Group, на брифинге 27 мая заявил о том, что возглавил партию. «Недавно прошел съезд партии «Слуга народа», были проведены изменения в руководстве партии: Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, он не мог занимать дальше эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне», – передает его слова УНИАН. Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Он будет курировать борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Ранее украинские СМИ сообщали, что «Слуга народа» может не успеть пройти все необходимые процедуры для участия в выборах. Издание «Киеввласть» со ссылкой на свои источники, близкие к штабу партии, написало о том, что минюст страны усомнился в легитимности съезда, так как Зеленский поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ, вследствие чего Баканов по закону потерял право подписи на партийном съезде.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Выбор редактора
Новости СМИ2
Финансы
Новости

«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров банка «ФК Открытие» рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2018 г. 2 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации.

Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее. О санации «ФК Открытие» ЦБ объявил в августе 2017 г., позже регулятор забрал на санацию и Бинбанк. В начале 2019 г. Бинбанк был присоединен к «ФК Открытие». Объединенный банк подконтролен ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

Предправления банка Михаил Задорнов в апреле говорил о готовности выплатить ЦБ дивиденды. Замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова отмечала, что выплата дивидендов прошедшими санацию банками является логичным шагом. 

Как указывалось в презентации банка, в 2019 г. он намерен увеличить корпоративный кредитный портфель на 58% до 963 млрд руб., розничный – на 64,4% до 355 млрд руб., портфель кредитов малому и среднему бизнесу – на 120% до 198 млрд руб.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Россия расширила черный список представителей Евросоюза

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия расширяет ответный список представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщается на сайте Министерства иностранных дел. Отмечается, что число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком ЕС. В представительство Евросоюза в России направлена нота о принятом решении.

В МИД России подчеркнули, что Евросоюз в последнее время ввел в одностороннем порядке ограничения в отношении некоторых российских граждан. При этом основанием для таких мер являются «бездоказательные, а порой абсурдные» обвинения. Российское внешнеполитическое ведомство указывает, что принятое решение является соразмерным ответом на действия ЕС.

В марте ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за конфликта в Керченском проливе. Санкции предполагают запрет на въезд и блокировку активов в Евросоюзе.

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Косова объявили персоной нон грата российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщил на своей странице в Faceboоk премьер-министр этой непризнанной республики Рамуш Харадинай. По его словам, Краснощекову приказано покинуть территорию Косова.

Как пояснил Харадинай, такое решение вызвано «действиями россиянина, направленными против конституционного строя Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения.

Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Москва предпримет необходимые дипломатические демарши в связи с нападением в Косове на сотрудника миссии ООН, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он отметил, что Краснощеков находился при исполнении своих обязанностей и не должен подвергаться насилию.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 г. Россия независимость Косова не признает.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Жителям Березников выплатят более 1 млрд рублей после аварии на руднике «Уралкалия»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания по поводу ликвидации последствий затопления рудника Верхнекамского месторождения в Березниках поручил выделить более 1,037 млрд руб. на выплаты местным жителям, следует из материалов на сайте правительства. Средства будут в равных долях (по 1/3 от общей суммы) выделены бюджетом Пермского края, федеральным бюджетом и компанией «Уралкалий».

«Уралкалию» также поручено ускорить работы по восстановлению гидроизоляционной перемычки между рудниками в подтопляемой зоне. Кроме того, Козак поручил признать еще 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Согласно поручению вице-премьера, необходимо к октябрю 2021 г. завершить строительство жилья для переселения жителей из этих домов.

В октябре 2006 г. на руднике «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 г. в районе аварийной шахты произошел провал грунта над карстовой полостью, из-за этого в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов. Впоследствии в городе появилось не менее четырех провалов различного диаметра.

В 2016 г. президент Владимир Путин потребовал наказать виновных в затягивании переселения жителей Березников из аварийных домов. На руднике «Соликамск-2» в Пермском крае в мае 2018 г. было зафиксировано образование новой воронки. Компания «Уралкалий» обещала минимизировать последствия этого инцидента.

Березники Уралкалия

Выбор редактора
Новости СМИ2
Экономика
Новости

«Сбербанк CIB»: ЦБ может до конца года дважды снизить ключевую ставку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк может дважды в течение 2019 г. снизить ключевую ставку, предположительно в июне и декабре, пишут аналитики «Сбербанк CIB». Еще одного снижения ключевой ставки следует ожидать в середине 2020 г. Такое решение регулятора будет являться логичным следствием замедления инфляции, указывают они. Одновременно «Сбербанк CIB» понизил прогноз инфляции на конец 2019 г. с 4,7 до 4,5%, поскольку фактическая инфляция с марта по май оказалась меньше, чем ожидалось.

В апреле Центробанк в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но допустил ее снижение в том случае, если экономика будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. 30 мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора снизить ключевую ставку уже во II–III квартале 2019 г. Следующее решение о ключевой ставке совет директоров ЦБ должен принять 14 июня.

По информации ЦБ, двух повышений ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 г. оказалось достаточно для ограничения инфляционных рисков. По прогнозу ЦБ, к целевым для регулятора 4% годовая инфляция вернется в первой половине 2020 г. Ключевыми факторами ускорения инфляции ЦБ называет повышенные инфляционные ожидания населения и внешние риски.

Выбор редактора
Политика
Новости

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» (ранее называлась «Блок Петра Порошенко»), сменив на должности председателя Виталия Кличко, передает «Укринформ». Такое решение было принято 31 мая на съезде партии.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Бывший президент 30 мая сообщил, что вступил в партию «Европейская солидарность».

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая.

Социологическая группа «Рейтинг» в опросе, который прошел 16–21 мая, выяснила, что за партию Порошенко готовы голосовать 8,8% украинцев. Ни при каких обстоятельствах ее не поддержат 51,9% опрошенных. Партия Зеленского «Слуга народа», согласно опросу, является лидером во всех макрорегионах.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор разъяснил правила продажи стейков в общепите

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова разъяснила территориальным органам ведомства и предприятиям общепита правила продажи блюд из непереработанного сырья, следует из письма, опубликованного на сайте ведомства. Речь идет о стейках с прожаркой rare и medium, мясных и рыбных тартарах, суши и строганине.

В своем письме Попова разъясняет, что кафе и рестораны, в том числе сетевые, вправе готовить такие блюда, если они подаются как индивидуальный заказ клиента. Также она уточнила, что кафе и рестораны обязаны приобретать сырье для таких блюд, только если у производителей есть документы, подтверждающие качество и безопасность мяса, а также самостоятельно проводить производственный контроль используемого сырья и готовой продукции. Территориальным органам Роспотребнадзора Попова пояснила, что административные санкции из-за наличия в меню ресторанов таких блюд «не применялись и не могут быть применены».

Ранее российские рестораторы пожаловались в СМИ на то, что де-факто стейки находятся под запретом. Как рассказал «РИА Новости» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, на практике представители Роспотребнадзора не штрафовали предприятия за стейки «с кровью», но такая возможность у ведомства есть. «Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки – вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф. То, что норма «спящая», не снимает ее опасности», – заявил Бухаров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту также предложил официально разрешить российским ресторанам подавать стейки «с кровью», что, по его данным, не допускается действующими санитарными нормами для общепита, сообщало «РИА Новости».

Выбор редактора
Политика
Новости

Forbes узнал о новом подозреваемом в деле Серебренникова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, который был свидетелем по делу «Седьмой студии», стал подозреваемым. Об этом Forbes рассказали два источника, близкие к расследованию дела.

Синельников не отрицал, что стал подозреваемым, но отказался от комментариев: «Я никогда не общался ни с кем [из представителей СМИ] как свидетель, и тем более не буду как подозреваемый».

По словам собеседников издания, Синельников подозревается по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность). Он был на допросах, признал вину, но обвинения ему пока не предъявили, утверждают источники.

По данным Forbes, дело Синельникова выделили в отдельное производство.

Синельников рассказывал на допросах в Мещанском суде Москвы, что как индивидуальный предприниматель заключал фиктивные договоры с «Седьмой студией» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа», за небольшой процент – в среднем 9%. По его словам, в октябре 2011 г. его старая подруга Нина Масляева, которая была главным бухгалтером «Седьмой студии», представила его гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Разговор между Синельниковым и Итиным «был один на один в его [Итина] кабинете», рассказывал бизнесмен: «Мне предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги».

Фигурантами дела «Седьмой студии» помимо Итина и Масляевой являются режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа». Масляева дала признательные показания, ее дело выделено в отдельное производство.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

Технологии
Новости

Минкульт прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона в российском прокате

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство культуры не давало рекомендаций компании-прокатчику «Централ партнершип» об удалении сцен из фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне. Об этом представитель пресс-службы ведомства сообщил телеканалу «Дождь». По его словам, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

Позже ситуацию прокомментировал «РИА Новости» и министр культуры Владимир Мединский. «Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет... Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи», – подчеркнул он. На вопрос, принимает ли решение вырезать ту или иную сцену сам прокатчик, он ответил утвердительно.

30 мая в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Рокетмен». Как писал «Дождь», картину представил, в частности, его ведущий Михаил Козырев, который после показа сказал со сцены, что в российской версии вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. О том, что в фильме вырезаны сцены, рассказал телеканалу и кинокритик Егор Москвитин, который был на показе. Он отметил, что, в частности, был удален слайд из титров: фотография Элтона Джона с супругом, которая сопровождается комментарием, что музыкант встретил настоящую любовь.

Кинокритик Антон Долин, представлявший фильм вместе с Козыревым, подтвердил удаление сцен на своей странице в Facebook и назвал это цензурой. «Так мы проснулись в Саудовской Аравии. Прости, сэр Элтон», – отметил он.

«Централ партнершип» в разговоре с ТАСС сообщила, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле удаление из фильма ряда сцен проявлением цензуры, ответил, что не знает, о каком фильме идет речь: «Я не могу вам ничего сказать, я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать». Он порекомендовал обратиться в Минкульт.

«Рокетмен» – фильм, снятый режиссером Декстером Флетчером. В нем рассказывается о «превращении застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона». В широкий прокат в России картина выходит 6 июня. Мировая премьера состоялась 16 мая.

Политика
Новости

Кремль рассказал об отсутствии условий для первой встречи Путина с Зеленским

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Для первой встречи президента России Владимира Путина с новым президентом Украины Владимиром Зеленским должны «созреть соответствующие условия», сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Кремлю необходимо понимание относительно готовности Зеленского исполнять минские договоренности и контактировать с руководством самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

«Действительно, после того как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате», – сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в нормандский формат: «Эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что готов инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Песков 24 мая сообщил позицию Кремля: Россия участвовать в таком саммите готова.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль прокомментировал данные соцопросов о падении уровня доверия Путину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рейтинг президента Владимира Путина формируется на основе оценки его работы россиянами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг. Этот рейтинг формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. А все остальное уже – методики работы социологических служб – это уже вторично», – пояснил Песков.

По его словам, Кремль ценит профессионализм работников в сфере социологии и внимательно следит за различными данными. Однако нередко они противоречат тому, что «мы получаем потом в реальности от граждан», добавил Песков. По его словам, иногда социологи ошибаются. «Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, в целом просто тема, что называется, на слуху», – пояснил Песков. Он предположил, что это может быть связано с приближающейся прямой линией президента.

Песков напомнил, что лично так или иначе участвовал в подготовке Путина к более 15 прямым линиям. «Все равно много вопросов остается. Я просто говорю как, скажем так, потребитель этой социологической информации, не как профессионал», – отметил пресс-секретарь. При рассуждениях об одобрении и доверии необходимо учитывать определенные нюансы, добавил он.

В пятницу, 31 мая, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об уровне доверия россиян к Путину. По данным исследования, уровень доверия продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 30,5%. Это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМ нет). Прошлое минимальное значение было зафиксировано неделю назад – 31,7%.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото