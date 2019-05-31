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Партия «Слуга народа» успела пройти все процедуры для участия в выборах в Верховную раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского успела перерегистрировать в министерстве юстиции Украины нового лидера партии, что позволит ей принять участие в предстоящих выборах в Верховную раду. Такие данные опубликовала платформа Opendatabot – украинский сервис, агрегирующий открытые данные государственных ведомств страны. Впоследствии эту информацию подтвердила на своей странице Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам госрегистрации Ирина Садовская: «Документы партии "Слуга народа" поступили в министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством. На момент публикации изменения по указанной партии были внесены в государственный реестр».

Политтехнолог Дмитрий Разумков, один из главных советников Зеленского в президентской кампании 2019 г. и директор компании политического консалтинга Ukrainian Politconsulting Group, на брифинге 27 мая заявил о том, что возглавил партию. «Недавно прошел съезд партии «Слуга народа», были проведены изменения в руководстве партии: Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, он не мог занимать дальше эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне», – передает его слова УНИАН. Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Он будет курировать борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Ранее украинские СМИ сообщали, что «Слуга народа» может не успеть пройти все необходимые процедуры для участия в выборах. Издание «Киеввласть» со ссылкой на свои источники, близкие к штабу партии, написало о том, что минюст страны усомнился в легитимности съезда, так как Зеленский поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ, вследствие чего Баканов по закону потерял право подписи на партийном съезде.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации