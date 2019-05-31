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Россия расширила черный список представителей Евросоюза

Россия расширяет ответный список представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщается на сайте Министерства иностранных дел. Отмечается, что число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком ЕС. В представительство Евросоюза в России направлена нота о принятом решении.

В МИД России подчеркнули, что Евросоюз в последнее время ввел в одностороннем порядке ограничения в отношении некоторых российских граждан. При этом основанием для таких мер являются «бездоказательные, а порой абсурдные» обвинения. Российское внешнеполитическое ведомство указывает, что принятое решение является соразмерным ответом на действия ЕС.

В марте ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за конфликта в Керченском проливе. Санкции предполагают запрет на въезд и блокировку активов в Евросоюзе.