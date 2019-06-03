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Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских властей заключить с Ираном новое ядерное соглашение. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post. По словам Помпео, одним из условий нового соглашения будут гарантии Тегерана в том, что Иран не будет «производить атомное оружие, которое представляет угрозу миру».

Президент США Дональд Трамп считает, что заключенная в 2015 г. сделка с Ираном приведет к появлению ядерного оружия в этой стране, сказал Помпео. «Это нельзя принять, поэтому мы вышли из сделки», – пояснил госсекретарь. По его словам, американские власти «не могут закрыть глаза на то, что от Ирана исходят и другие угрозы». Иранская ракетная программа развивается, террористы осуществляют атаки в Европе, перечислил Помпео. По его мнению, «ядерная сделка ничего в этом плане не изменила». Помпео считает, что американские санкции заставят Иран изменить политический курс и начать переговоры.

В мае отношения США и Ирана ухудшились. Вашингтон расширил экономические санкции против Ирана ради «изменения поведения» исламской республики. Власти США также признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В ответ иранские власти назвали Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами Штаты – «спонсором терроризма».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что желание Вашингтона воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия не имеет под собой оснований. По словам Роухани, Тегеран будет оказывать сопротивление до тех пор, пока власти США не вернут ядерную сделку к «нормальному состоянию».

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