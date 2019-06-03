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Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении Леонида Кучмы представителем в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, передает УНИАН. Как заявил Зеленский, следующее заседание контактной группы должно пройти 5 июня. Украинскую делегацию на ней возглавит Кучма.

Кучма не первый год участвует в разрешении конфликта на востоке Украины. В 2014 г. он принял участие в переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня. «Участие Леонида Кучмы свидетельствует о высоком внимании президента Украины к этой миссии», – подчеркивал Петр Порошенко, который в тот период занимал должность президента страны. В сентябре 2014 г. Кучма с украинской стороны подписал Минский протокол, предусматривающий прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей.

В 2015 г. Кучма стал официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе (Россия – Украина – ОБСЕ), но в октябре 2018 г. покинул свой пост. «Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться», – говорил тогда Кучма (цитата по ТАСС). Он отмечал, что встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане.

Кучма в 1994–2005 гг. был президентом Украины. В 1992–1993 гг. он также занимал пост премьер-министра.