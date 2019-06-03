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Генпрокуратура заподозрила одного из фигурантов дела Захарченко в фальсификации

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о фальсификации доказательств одним из фигурантов дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об Иване Кожевникове. Генпрокуратура обвиняет Кожевникова по ч. 1 ст. 303 УК.

Осенью 2018 г. Генпрокуратура направила иск в Гагаринский районный суд Москвы против одного из фигуратнов «дела Захарченко» – полковника ФСБ России Дмитрия Сенина. В нем прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество самого Сенина и подконтрольных ему лиц. Как сообщало ведомство, на Сенина и связанных с ним людей было оформлено 28 объектов недвижимости – жилых домов, земельных участков, квартир и машиномест в Москве, Московской области и Сочи.

Гагаринский суд установил, что по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Однако Кожевников решил ввести суд в заблуждение, отмечает в своих материалах Генпрокуратура. Для подтверждения возможности покупки многочисленных объектов недвижимости Кожевников приобщил к материалам дела документы с ложными сведениями о наличии у него крупных денежных сумм. Суд признал представленные Кожевниковым доказательства недостоверными.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко курировал в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции. Во время обыска в квартире сестры Захарченко были найдены коробки с наличными деньгами на сумму более 8 млрд руб. в разной валюте. На родственников обвиняемого было оформлено 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы и четыре дорогих автомобиля. С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает. В 2017 г. по решению суда у Захарченко и его родственников было конфисковано 13 квартир, 14 машино-мест и более 8 млрд руб.

В мае 2019 г. Генпрокуратура попросила приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 495 млн руб. В апреле Мещанский суд Москвы признал виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. отца полковника Захарченко – Виктора.