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Шведский суд отказал в заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Уппсалы вынес решение об отказе в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания транслировались шведским телеканалом SVT.

Как отмечает шведское издание The Local, судья постановила, что выдача ордера на арест представляется непропорциональной мерой, поскольку Ассанж уже находится под стражей в Великобритании. При этом в ходе слушаний по делу Ассанжа поступили новые сведения, которые суд намерен изучить.

Эквадор в апреле отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В Великобритании его 1 мая приговорили к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В США основателя WikiLeaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. В 2010 г. WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных документов Пентагона, посвященных военным операциям в Ираке и Афганистане и закрытой дипломатической переписке. Такую утечку американские СМИ называли самой масштабной в истории США.

Шведская прокуратура 13 мая возобновила дело об изнасиловании против Ассанжа, которое было открыто в 2010 г., но прекращено в 2017 г., поскольку он находился в посольстве Эквадора. Ведомство было готово возобновить расследование, доставить Ассанжа в Швецию до августа 2020 г., когда истекает срок давности дела. 20 мая прокуратура попросила суд о заочном аресте Ассанжа. Если бы суд согласился вынести решение об аресте, это позволило бы экстрадировать Ассанжа из Великобритании.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве