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«Яблоко» выдвинет в Мосгордуму уволившегося из «Коммерсанта» журналиста

Партия «Яблоко» готовится выдвинуть в Мосгордуму журналиста Виктора Хамраева, который в мае покинул газету «Коммерсантъ» в знак протеста против увольнения коллег, говорится в сообщении партии. Журналист работал в «Коммерсанте» с 2004 г., писал о выборных законах и избирательных технологиях, о парламентаризме и партиях.

Конференция партии, где будет принято официальное решение о выдвижении кандидатов в столичный парламент, пройдет 7 или 8 июня. В «Яблоке» пояснили, что для выдвижения Хамраева рассматриваются два округа: шестой, в который входят районы Головинский, Левобережный, Ховрино и часть Западного Дегунина, и тринадцатый (районы Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский).

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они объяснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания, в том числе Хамраев. Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября. В данный момент в составе парламента столицы партия «Яблоко» не представлена, но существуют фракции «Единой России» (самая многочисленная), КПРФ, «Родины» и депутатское объединение «Моя Москва».