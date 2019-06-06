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Фонд Ролдугина создаст центр для одаренных детей в Подмосковье

Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является музыкант Сергей Ролдугин, создаст в Подмосковье центр для одаренных детей по модели центра «Сириус» в Сочи. Соответствующее соглашение фонд подписал с подмосковным правительством на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), передает ТАСС.

Отбирать студентов будет экспертный совет фонда по результатам их участия в олимпиадах, турнирах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. Программы центра будут бесплатны.

Фонд «Талант и успех» был учрежден в декабре 2014 г. по инициативе президента Владимира Путина. Путин возглавляет его попечительский совет. Президиумом попечительского совета руководит помощник президента Андрей Фурсенко. Цель фонда – выявлять и поддерживать детей, одаренных в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. В июне 2015 г. в Сочи при поддержке фонда был открыт центр «Сириус». Ежемесячно в центр приезжают 800 детей от 10 до 17 лет из всех регионов страны. Путин регулярно встречается с воспитанниками «Сириуса». В последний раз президент посетил детский образовательный центр в Сочи в сентябре 2018 г.

РБК осенью прошлого года писал, что фонд «Талант и успех» в ближайшие три года получит из федерального бюджета 6,3 млрд руб. Издание ссылалось на проект федерального бюджета на 2019–2021 гг. В 2019 г. общие субсидии бюджета фонду планируются на уровне 2,09 млрд руб., в последующие два года – по 2,13 млрд руб. В 2018 г. субсидии фонду составили почти 2 млрд руб.