Рада отказала Зеленскому в увольнении председателя СБУ
Верховная рада Украины отказалась принять отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Василия Грицака.
Как передает «Укринформ», проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел поддержали 137 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Также парламентарии отклонили аналогичный проект постановления, подготовленный комитетом Рады по иностранным делам.
За проект постановления об освобождении Полторака от должности министра обороны проголосовали лишь 67 народных депутатов, увольнение Грицака поддержали 78 парламентариев.
Ранее президент Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение глав МИДа, Минобороны и СБУ. При этом Климкин, Полторак и Грицак также сами написали заявления об отставке. Однако окончательное решение принимает Рада.