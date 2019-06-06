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Путин допустил вмешательство неподконтрольных власти российских интернет-ресурсов в выборы в США

Президент России Владимир Путин отверг обвинения во вмешательстве России во внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах. «Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь самих США нет и не было никогда», – заявил он на Петербургском экономическом форуме в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. При этом Путин допустил, что на выборы в США пытались повлиять неподконтрольные российским властям интернет-ресурсы.

Путин предложил США и другим странам установить единые правила использования подобных ресурсов: «Мы много раз предлагали в последние месяцы президентства господина Обамы выработать правила и закрепить их в каких-то межправительственных соглашениях по поводу использования современных коммуникационных ресурсов». По его словам, администрация Обамы в последние месяцы его президентства согласилась на выработку таких правил, но сделать ничего не успела. Аналогичные предложения были направлены и в администрацию Трампа, но дело снова застопорилось, отметил президент.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. После публикации доклада Мюллера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что документы такого низкого качества оказывают влияние на российско-американские отношения.