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На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24». На это обратило внимание издание The Bell. Издание отметило, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр».

Михаил Метцель / ТАСС

12 июня, в День России, президент Владимир Путин вручал государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. В этот же день в центре Москвы проходит акция в поддержку Голунова. По данным «ОВД-Инфо», в ходе нее задержаны около 400 человек, московская полиция сообщала о 200 задержанных.

Голунов – журналист-расследователь, до «Медузы» он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. 6 июня он был задержан в центре Москвы и с 8 по 11 июня находился под домашним арестом по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Полиция утверждала, что нашла в рюкзаке у Голунова и у него дома наркотические вещества. Голунов заявил о своей невиновности. Журналист предположил, что его задержание может быть связано с его расследованием о возможных связях сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и похоронной мафии.

Журналиста поддержали деятели культуры, журналисты и правозащитники. Они выразили сомнение в обоснованности уголовного дела против журналиста. 10 июня три ежедневные деловые газеты России – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК – впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. На обложках изданий было написано «Я/Мы Иван Голунов». Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий задерживавших его сотрудников МВД. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а дело против него — закрыто. Руководитель МВД Владимир Колокольцев пояснил, что полиция не доказала его участие в совершении преступления.