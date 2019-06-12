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Журналистка объяснила, зачем пришла в Кремль в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Журналистка Анна Луганская объяснила «Медузе», зачем пришла на церемонию вручения государственных премий в Кремль в футболке с надписью «Я/Мы Иван Голунов». Она отметила, что ее очень задела история журналиста «Медузы» Ивана Голунова, против которого возбудили дело о попытке сбыта наркотиков, а затем закрыли его, сняв все обвинения. По словам Луганской, в этой футболке она хотела пойти на акцию в поддержку Голунова, но ее отец, пианист Николай Луганский, «очень хотел», чтобы она в этот была с ним в Кремле на его награждении.

Луганская пояснила, что для нее этот жест стал компромиссом: она поддержала отца, но не то, что происходило в тот момент на улицах Москвы. «Я подумала, что если я хотя бы буду в этой футболке, может быть, это будет хоть каким-то жестом, чтобы выразить свою позицию. Мой папа, скажем так, был не за это, но он смирился с моими взглядами», – призналась она.

Кадры с девушкой в футболке «Я/Мы Иван Голунов» попали в трансляцию телеканала «Россия 24». Первым внимание на это обратил The Bell. «Дождь» выяснил, что эта девушка – Анна Луганская, дочь пианиста Николая Луганского, которому Путин вручал Государственную премию. «Медуза» уточнила, что она студентка МГУ и корреспондент издания Medialeaks. Девушку можно также увидеть на снимках с церемонии на сайте Кремля. На фото видно, что она сидела в первом рядом с проходом, прямо напротив Путина, а через проход от девушки сидел премьер Дмитрий Медведев.

Пока в Кремле проходила торжественная церемония, в центре Москвы люди вышли на не согласованный с властями марш в поддержку Голунова. В результате были задержаны, по разным данным, от 200 до 430 человек. Всего, по данным властей, в акции приняли участие более 1200 человек.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии