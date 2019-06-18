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Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности

Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил высказывание Путина о том, что в России действительно «количество людей, доходы которых сократились, слегка подросло и в связи с внешней экономической конъюнктурой, и в связи с рядом процессов, которые происходят в нашей экономике». При этом говорить о росте бедности в данном случае нельзя, подчеркнул Песков. «А главное, – добавил он, – что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной и собственно реализация многих нацпроектов имеет своей целью как раз решение этой проблемы».

«То есть в плане наличия проблемы – да, это хорошо известно, этого никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным», – подытожил представитель Кремля.

Кудрин высказался о бедности в выпуске программы «Познер» на «Первом канале», который вышел 17 июня. На вопрос телеведущего Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, руководитель Счетной палаты ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство». Также он назвал бедность в России позором.