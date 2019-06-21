Новости
Политика
Новости

Песков назвал события в Грузии русофобской провокацией

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшие в Грузии акции протеста русофобской провокацией. Об этом он сообщил журналистам. Песков также заявил, что Кремль крайне обеспокоен агрессией, направленной против россиян, учитывая количество российских туристов, посещающих эту страну.

По словам Пескова, на фоне проведения международного мероприятия произошедшее вызывает «крайнее осуждение».

Вечером 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста у здания парламента. Местные жители протестовали против участия парламентской делегации России в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера парламента Грузии. Из-за этого представители грузинской оппозиции сорвали заседание ассамблеи и потребовали от российских делегатов покинуть зал.

Во время акции протеста на улице начались беспорядки. Сотрудники полиции для разгона протестующих применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По последним данным грузинского Минздрава, во время беспорядков пострадали около 240 человек, из них 80 полицейских.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, передает «РИА Новости». Приговор ранее уже обжаловала сторона защиты, попросив отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Гособвинение просило суд о рекордном для бывшего губернатора сроке в 21 год. Гайзера признали виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере, но его оправдали по статье о создании преступного сообщества и еще одному эпизоду получения взятки.

По версии следствия, с декабря 2005 г. по сентябрь 2015 г. фигуранты дела с использованием служебного положения похитили акции ряда предприятий, получили взятки в размере более 198 млн руб. и легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн руб. Следствие оценило нанесенный республике ущерб в 4,5 млрд руб.

Бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов заключил сделку со следствием и был осужден на 7 лет колонии строгого режима и штрафу в 170 млн руб. Для остальных фигурантов обвинение просило от 8 до 20 лет лишения свободы, приговоры пока не вынесены.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Белорусский участок «Дружбы» очистят от загрязненной нефти к середине августа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полная очистка двух веток трубопровода «Дружба», расположенных на территории Белоруссии, от загрязненной российской нефти произойдет только к середине августа, говорится в сообщении «Белнефтехима». Речь идет о полной очистке системы нефтепроводов «Гомельтранснефть – Дружба». На данный момент все еще продолжается вытеснение загрязненных нефтепродуктов из третьей ветки на участке от Кобрина до Мозыря. «Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа», – уточняется в сообщении.

Ранее «Белнефтехим» сообщил, что к 15 августа собирается завершить очистку нефтепровода Унеча – Полоцк (северная ветка «Дружбы»). На этом участке трубопровода находится 460 000 т некондиционной нефти. Всего на территории Белоруссии в трубопроводах сейчас находится более 620 000 т загрязненной нефти.

Как отметили в «Белнефтехиме», поставляемая сейчас из России нефть отвечает всем параметрам качества. «По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти», – отмечается в сообщении «Белнефтехима».

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было зафиксировано высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейским потребителям была приостановлена. Белоруссия и Россия договорились очистить трубопровод от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы.

В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали четверых из шести обвиняемых: это гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Двое других подозреваемых арестованы заочно. Это бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев. Их объявили в международный розыск.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Русснефть» может увеличить добычу до 9 млн тонн в год

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Если ограничения на добычу, наложенные по сделке ОПЕК+, будут сняты, то «Русснефть» может увеличить добычу до 9 млн т, заявил совладелец компании Михаил Гуцериев. В прошлом году добыча была на уровне 7,6 млн т, а в 2019 г. компания намерена увеличить добычу на 3% за счет производства в Азербайджане.

«При том что мы снижаем добычу из-за соглашения ОПЕК, практически идем ниже уровня того, что могли бы, запасы у нас огромные. В любой момент, когда снимут ограничения, мы можем резко нарастить добычу до 9 млн т. И соответственно, я думаю, что вырастет EBITDA и все остальные показатели», – сказал Гуцериев.

По его словам, компания наиболее выгодна для инвестиций, так как при малой добыче ей удалось добиться высокой маржинальности по EBITDA – больше 27%.

По итогам 2018 г. компания получила 48 млрд руб. EBITDA. По итогам этого года показатель будет чуть ниже: 55–60 млрд руб. Гуцериев добавил, что в 2018 г. «Русснефть» на 40% снизила расходы на основных месторождениях.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Стиль жизни
Новости

Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Дирижер Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз.

В нем отмечается, что Курентзис уйдет с должности в начале нового театрального сезона. Он останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми и продолжит развитие созданного им оркестра MusicAeterna.

Позже на сайте театра появилось сообщение, подтверждающее уход Курентзиса из театра. «Маэстро завершает свою работу в должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, но не покидает пермского зрителя», – говорится в нем. Помимо руководства Дягилевским фестивалем и ангажемента на выступления MusicAeterna, Курентзис сохраняет постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, подчеркивается в сообщении. В нем также отмечается, что «формат дальнейшего сотрудничества» был предложен самим режиссером и одобрен губернатором Пермского края, министерством культуры региона и руководством театра.

Пресс-служба Минкультуры Пермского края сообщила ТАСС, что Курентзис уходит по собственному желанию: «Это его предложение. <...> Он хочет оставить должность художественного руководителя, потому что она отнимает много времени от творчества, а он хочет больше заниматься творчеством».

Пермское агентство «Местное время» со ссылкой на источник сообщило 21 июня, что Курентзис объявил о своем уходе на собрании в театре. Дирижер уезжает работать в Санкт-Петербург, утверждает собеседник агентства, и забирает с собой треть коллектива. В пресс-службе театра эту информацию не подтвердили.

Курентзис стал художественным руководителем театра в Перми в 2011 г. В 2017 г. он заявлял, что покинет Пермь, если в городе не построят новую сцену для театра.

Как пишет «Местное время», построить для Пермского театра оперы и балета новую сцену хотят уже больше 25 лет. За это время проведено несколько архитектурных конкурсов. В 2010 г., в частности, на конкурсе победило бюро британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Это единственный проект, который Курентзис публично поддерживал.

В мае пермские краевые власти объявили конкурс на проектирование нового здания театра в Перми. «Коммерсантъ» сообщал, что у стройки может появиться куратор – художественный руководитель петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. По данным издания, Курентзис крайне негативно оценивал привлечение Кехмана к проекту.

Новости СМИ2
Политика
Новости

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После того как Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана – «Ведомости») сбил американский беспилотник, президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в республике, однако в последний момент он изменил свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.

По словам источников газеты в администрации президента, решение об отмене было принято приблизительно в 19 часов в четверг после консультаций и споров помощников Трампа в Белом доме. По информации газеты, власти США должны были начать атаку до наступления рассвета в Иране для того, чтобы свести к минимуму риски для иранских военных и местных жителей.

Как отмечает NYT, неясно, из каких соображений Трамп передумал. Будут ли нанесены удары по объектам позже, газета не уточняет. По информации издания, за данную атаку в окружении Трампа высказывались госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель ЦРУ Джина Хэспел и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Однако высокопоставленные лица в Пентагоне говорили Трампу, что нанесение ударов может привести к быстрой эскалации конфликта и поставить под угрозу американские силы в регионе. В Корпусе стражей исламской революции сообщили, что в небе над югом Ирана был сбит американский беспилотник-разведчик Global Hawk.

По информации Reuters, Иран был предупрежден о готовящейся атаке через Оман. Сообщение оманские власти получили от Трампа. «В своем послании Трамп сообщил, что против любой войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы... В короткий срок он потребовал ответа. Иран незамедлительно сообщил, что решение по этому вопросу должен принимать верховный лидер – аятолла Али Хаменеи», – рассказал агентству один из неназванных иранских чиновников.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Агрегатор такси «Ситимобил» интегрировал свой сервис заказа поездок внутри социальной сети «В контакте», сообщили компании.

Пользователи «В контакте» теперь могут заказать и оплатить такси не выходя из соцсети. Также они могут разделить стоимость поездки с друзьями во «В контакте», выбрать как пункт назначения адрес, привязанный к странице или сообществу внутри соцсети. Платить пользователи могут в том числе через собственный сервис соцсети VK Pay, тогда они получат скидку.

Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».

Пока такой сервис доступен жителям Москвы, Самары, Тольятти и Ярославля.

«В контакте» — крупнейшая соцсеть в России. Популярность «Ситимобил» быстро растет, особенно в крупных городах, но сейчас этот сервис уступает лидеру рынка «Яндекс.Такси». В месяц через «Ситимобил» уже совершается 4 млн поездок, сообщала прежде компания.

«В контакте» входит в холдинг Mail.ru Group, который также является совладельцем «Ситимобил».

Это первая глубокая интеграция крупного сервиса такси и соцсети в России, заявил Аракелян. В начале 2018 г. питерский сервис такси «Таксовичкоф» объявил, что его также можно заказывать, не выходя из «В контакте». Но, например, возможности оплатить поездку внутри «В контакте» этот сервис не предложил.

Политика
Новости

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».

После освобождения на вопрос о том, планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, Титиев ответил: «Я и не уходил».

В Telegram-канале «Мемориала», посвященном делу Титиева, сообщается, что организация «работает и будет продолжать работать в Чечне и по Чечне, но в том виде, как раньше, с постоянным представительством в республике, работы, конечно, уже не будет».

10 июня Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении. Этот же суд 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса).

Правозащитника задержали в январе 2018 г. МВД Чечни утверждало, что в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он не стал обжаловать приговор.

Политика
Новости

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. «Управляемая ею (Россией – «Ведомости») пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия... Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», – написала Зурабишвили в Facebook. По ее словам, Россия является врагом и оккупантом Грузии. На сегодняшний день акции протеста в Грузии для России – самое опытное оружие, добавила она.

Зурабишвили обвинила поощряющих внутреннее противостояние в Грузии в поддержке «российской политики».

Вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста у здания парламента. Протестующие были против участия российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали от российских делегатов покинуть зал заседаний.

Во время акции протеста на улице начались беспорядки. Сотрудники полиции для разгона протестующих применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. При столкновениях пострадали более 50 человек.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

Выбор редактора
Политика
Новости

Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России самый высокий показатель смертности от онкологического заболевания зафиксирован у больных раком поджелудочной железы, передает ТАСС со ссылкой на доклад Минздрава о состоянии онкологической помощи населению в 2018 г. В частности, в прошлом году от рака поджелудочной железы скончались 39,9% заболевших, отмечается в документе.

Высокий коэффициент смертности также наблюдается у больных раком печени внутрипеченочных желчных потоков (38,4%) и раком пищевода (29,9%). Смертность от злокачественных новообразований в трахее, бронхах и легких в прошлом году составила 21,9%, от рака глотки – 17,3%. Самые низкие показатели смертности в 2018 г. наблюдались при раке кожи (данные без учета меланомы) – 0,4%, при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

Общий показатель летальности от онкологических заболеваний в прошлом году в России составил 6%. В 2018 г. на учете состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена сообщил, что в 2018 г. наибольшее число случаев заболевания раком по итогам 2018 г. было зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.

«Надо прекратить врать». Федермессер – о манипуляции статистикой для исполнения указов Путина

Выбор редактора
Финансы
Новости

ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Стокгольма из-за потерь дочернего банка на Украине

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г., сообщила корпорация. По мнению ВЭБ.РФ, за последние несколько лет власти Украины нарушили все гарантии, ранее представленные в инвестиционном соглашении. Как отмечается в пресс-релизе, ВЭБ.РФ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные дочернему банку Проминвестбанк.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу», – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента правового блока института Игоря Краснова. «Начиная с 2014 г. Украина... систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей направлена на разрушение бизнеса российских банков», – считает Краснов.

ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Финансовый институт инвестировал в его развитие около $2,7 млрд, отмечается в сообщении. Из-за действий украинских властей эти инвестиции были обесценены, уточнила госкорпорация.

В сентябре прошлого года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, в том числе и Проминвестбанка. Арест является обеспечительной мерой по иску Украины, поданному ранее в арбитраж Гааги. Украинские власти хотят взыскать с Москвы компенсацию за потерю активов в Крыму.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, потому что их аккумуляторы могут перегреваться и создавать угрозу безопасности, сообщается на сайте компании.

Это касается устройств, которые продавались преимущественно с сентября 2015 по февраль 2017 г. Никакие другие ноутбуки Mac не подлежат отзыву.

Компания не уточняет, сколько MacBook Pro будет отозвано. Проверить, попадает ли ноутбук под программу, можно на сайте Apple по серийному номеру. Компания просит не использовать такие ноутбуки и предлагает бесплатно заменить в них батарею.

Читать ещё
Preloader more
Фото