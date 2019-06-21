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МВД создаст подразделения для контроля за наркополицейскими

В полиции создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения в работе сотрудников наркоконтроля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Накануне президент Владимир Путин во время прямой линии выступил против инициативы о смягчении наказания за хранение и оборот наркотиков. Он назвал наркоманию угрозой для всей нации и заявил, что за хранение и распространение даже небольших доз наркотиков придется нести ответственность. По мнению главы государства, необходимо наладить контроль за работой правоохранительных органов, чтобы не повторялись ситуации, подобные незаконному задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Чтобы ради «галок» людей в тюрьму не сажали», – отметил Путин. Он предложил создать в системе собственной безопасности МВД особый отдел для выявления подобных преступлений, а также поручил ФСБ плотнее заняться выявлением случаев, когда сами правоохранители подбрасывают наркотики.

По словам Волк, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Основной задачей новых подразделений станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. Волк отметила, что предстоит решить организационные вопросы и определить штатную численность новых подразделений.

Дело Голунова вызвало большой резонанс: журналиста задержали и обвинили в хранении наркотиков, он заявлял о невиновности и утверждал, что их подбросили. Вскоре с журналиста сняли все обвинения, он вышел на свободу. Колокольцев отстранил от работы всех сотрудников, занимавшихся задержанием Голунова. Путин по представлению Колокольцева уволил двух генералов – начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.