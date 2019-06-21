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Бизнесмен Коломойский отказался инвестировать в Донбасс

Бизнесмен Игорь Коломойский выразил удивление в связи с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о планах предпринимателей по инвестициям в инфраструктуру Донбасса, сообщает издание «Украинская правда». Он пояснил, что пока не встречался с Зеленским после его вступления в должность и президент к нему не обращался с просьбой о вложении средств.

Коломойский также подчеркнул, что в любом случае не собирается никуда инвестировать, поскольку у него нет на это средств. «Могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма», – пошутил Коломойский.

Зеленский ранее заявил, что встречался с тремя украинскими олигархами – Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком – и достиг определенных договоренностей по инвестированию в инфраструктуру Донбасса. Он подчеркнул, что Коломойский будет инвестировать «очень большие деньги» в инфраструктуру Донбасса, хотя «он еще об этом не знает». Зеленский также сообщил, что в целях восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. По его оценке, для восстановления экономики Донбасса после войны будет необходимо более 300 млрд гривен ($12,5 млрд).