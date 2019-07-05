Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» экстрадируют из Польши в Россию
Польский суд принял решение экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости. Вишневский — бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, которому ранее принадлежал торговый центр.
Следственный комитет в ноябре 2018 г. предъявил обвинение Вишневскому по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Тогда следствие полагало, что обвиняемый с 2016 г. проживает в Испании.
Согласно версии следствия, в 2013–2014 гг. Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась за бездействие в пользу гендиректора комбината при реконструкции торгового центра.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 г. Его жертвами стали 60 человек, более 40 погибших — дети. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.