СКР запросил у Газпромбанка материалы по делу Кельбаха
Басманный районный суд Москвы разрешил следствию провести в Газпромбанке выемку документов, связанных с делом бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление судьи Артура Карпова от 14 июня.
Несколько дней назад в банк пришел официальный запрос на предоставление документов, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. Представитель Газпромбанка в разговоре с изданием отметил, что кредитная организация окажет содействие следствию и предоставит запрашиваемые документы.
Следственный комитет (СКР) запросил у Газпромбанка материалы по использованию расчетного счета «Автодора» и переписку банка с госкомпанией по вопросам использования расчетного счета за период с 2015 по 2018 г.
О деле против Кельбаха сообщил накануне, 4 июля, генпрокурор Юрий Чайка. СКР подтвердил эту информацию. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Кельбах, будучи руководителем «Автодора», в 2015 г. согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Кельбах также подозревается в неправомерном предоставлении в 2017 г. дополнительного аванса компании «Крокус интернешнл» в размере 2 млрд руб. «Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 гг.», – говорится в сообщении СКР.
Ущерб от действий бывшего руководителя «Автодора» следствие оценивает как минимум в 2 млрд руб.