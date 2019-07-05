СМИ сообщили о гибели двух человек после крушения катамарана в Черном море

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Bloomberg: двоих россиян задержали в Ливии по подозрению в попытке повлиять на выборы

В Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо ливийского прокурора. Его подлинность подтвердили два ливийских источника, знакомых с ситуацией.

В письме говорится, что россияне были вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию, подчеркивается в письме. Третий подозреваемый россиянин покинул Ливию до того, как в место его жительства в этой стране пришли правоохранителные органы, утверждается в документе.

Письмо датировано 3 июля. Где и как произошли задержания, в нем не уточняется. Один из источников Bloomberg сказал, что россияне задержаны в ливийской столице Триполи с мая.

В Ливии задержан политтехнолог Максим Шугалей – сотрудник бизнесмена Евгения Пригожина, пишет «Проект» со ссылкой на три источника. По их словам, он уже больше месяца находится в тюрьме. О том, что задержан Шугалей, сообщает и Русская служба BBC. Второй задержанный, по ее данным, – Самер Хасан Сайефан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком.

Представитель Фонда защиты национальных ценностей рассказал «Интерфаксу», что задержанные – сотрудники этого фонда, а Шугалей – руководитель полевой группы. Исследовательская группа, подчеркнул он, занималась «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране». Сообщения о задержании в Ливии россиян начал проверять российский МИД, заявил агентству департамент информации и печати ведомства.

Выборы планируются в этом году в рамках плана ООН по стабилизации ситуации в Ливии. Bloomberg уточняет, что российские чиновники на просьбу о комментарии не ответили. Однако к кому именно агентство обращалось – не уточняется.

Саиф аль-Ислам – второй сын Каддафи. После свержения и убийства отца его приговорили к смертной казни, но потом амнистировали. С тех пор его местоположение неизвестно.

В декабре 2018 г. Bloomberg писал о том, что представитель Саифа аль-Ислама встретился с замруководителя МИДа Михаилом Богдановым и передал ему письмо сына Каддафи для президента Владимира Путина. По данным издания, у Каддафи-младшего есть президентские амбиции и он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии. Богданов подчеркивал, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах в Ливии и что Саиф аль-Ислам со сторонниками должны быть составной частью политического процесса.