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СМИ сообщили о гибели двух человек после крушения катамарана в Черном море

Ведомости
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Двое пострадавших при крушении прогулочного катамарана в Краснодарском крае скончались по дороге в больницу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения региона. Об этом же сказал «РИА Новости» директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев.

Прогулочный катамаран, принадлежащий частному лицу, перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи Джубги. Инцидент произошел в 100 м от берега.

На борту судна находились 43 человека. Большинство из них были спасены сразу, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже они, по данным МЧС, были найдены и доставлены на берег в разных местах проходившими мимо катерами и гидроциклами.

Следователи начали проверку по факту случившегося. О причинах крушения катамарана пока ничего не сообщается. Андреев предположил, что судно могло быть перегружено.

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Адвокат рассказал о причинах дела против основателя «Домашних денег»

Ведомости
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Адвокат Евгения Бернштама Вадим Богдан рассказал Forbes о причинах возбуждения уголовного дела против основателя «Домашних денег». По версии обвинения, сообщил он, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться.

На тот момент, отметил адвокат, компания работала и проходила все аудиторские проверки. «Деньги вкладчикам должна была компания, не лично мой доверитель», – добавил защитник.

Следствие основывается на показаниях менеджмента «Домашних денег» и нескольких вкладчиков, подчеркнул Богдан. По его словам, Бернштам несколько раз ходил на допросы, но ни один из протоколов допросов не приобщили к делу.

Бернштам считает себя невиновным, констатировал адвокат. «Мы обязательно будем обжаловать этот арест и надеемся, что Мосгорсуд разберется», – заключил Богдан.

Ранее пресс-служба Кузьминского суда сообщила, что Бернштама задержали в Москве и поместили под арест на 16 суток. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Бернштам был внесен в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

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Политика
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ЕСПЧ вынес решение по иску «Новой газеты» о гибели подлодки «Курск»

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе «Новой газеты» по делу о гибели подлодки «Курск», следует из материалов на сайте суда. Согласно решению суда Россия нарушила право «Новой газеты» и журналистки Елены Милашиной на выражение мнения. Согласно решению, издательство получит компенсацию материального вреда в размере 1160 евро. Также Россия обязана компенсировать моральный вред заявителей — издательству 3250 евро, а журналистка Милашиной — 6500 евро.

Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам российского президента Владимира Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса».

«Новая газета» подала жалобу еще в 2005 г. Издание решило, что российское правительство нарушило право журналистов информировать, а общества – знать об обстоятельствах и ходе расследования катастроф, в которых погибли люди.

Поводом для обращения «Новой газеты» в ЕСПЧ стали экспертизы главного судмедэксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова, на которые обратил внимание адвокат Борис Кузнецов еще в 2003 г. (он представлял интересы родственников погибших подводников).

Редакция «Новой газеты» считает заключения главного судебного медицинского эксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова «подтасовкой фактов», поскольку их заключения указывают на то, что моряки на «Курске» погибли «не позднее 8 часов после взрывов» и спасти их было в любом случае невозможно. Согласно вынесенному ЕСПЧ решению, российские суды не смогли убедительно доказать существование насущной социальной необходимости для защиты репутации Колкутина за счет ограничения права заявителей на свободу выражения мнения. ЕСПЧ указывает, что вмешательство в право заявителей на свободу выражения мнения не было «необходимым в демократическом обществе».

В 2005 г. Министерство обороны и Главная военная прокуратура России уже судились с «Новой газетой» и журналисткой Милашиной из-за распространения информации о том, что родственники погибших подводников обратились с жалобой в ЕСПЧ, так как не смогли в России добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели «Курска». Они выиграли иск к журналистам. ЕСПЧ позже принял решение, что тем самым Россия также нарушила статью 10 Европейской конвенции, гарантирующую право на свободу выражения мнения.

Политика
Новости

СКР запросил у Газпромбанка материалы по делу Кельбаха

Ведомости
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Басманный районный суд Москвы разрешил следствию провести в Газпромбанке выемку документов, связанных с делом бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление судьи Артура Карпова от 14 июня.

Несколько дней назад в банк пришел официальный запрос на предоставление документов, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. Представитель Газпромбанка в разговоре с изданием отметил, что кредитная организация окажет содействие следствию и предоставит запрашиваемые документы.

Следственный комитет (СКР) запросил у Газпромбанка материалы по использованию расчетного счета «Автодора» и переписку банка с госкомпанией по вопросам использования расчетного счета за период с 2015 по 2018 г.

О деле против Кельбаха сообщил накануне, 4 июля, генпрокурор Юрий Чайка. СКР подтвердил эту информацию. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кельбах, будучи руководителем «Автодора», в 2015 г. согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Кельбах также подозревается в неправомерном предоставлении в 2017 г. дополнительного аванса компании «Крокус интернешнл» в размере 2 млрд руб. «Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 гг.», – говорится в сообщении СКР.

Ущерб от действий бывшего руководителя «Автодора» следствие оценивает как минимум в 2 млрд руб.

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Политика
Новости

ЦОДД предложил штрафовать владельцев самокатов за нарушения правил движения

Ведомости
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил внести изменения в правила дорожного движения, предполагающие признание самокатов видом транспорта и введение административной ответственности для их владельцев, передает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова.

По его словам, самокаты, электросамокаты и сигвеи стали очень популярны, их владельцы регулярно оказываются на проезжей части, но ответственность за нарушения ПДД для них фактически не предусмотрена действующими законами. Только за апрель-май произошло несколько десятков ДТП с участием таких видов транспорта, один человек погиб. «И что печально – страдают в основном дети: из 32 пострадавших 25 детей», – отметил он.

По его словам, многие водители в городе еще не адаптировались к поведению владельцев самокатов на дороге. Кроме внесения изменений в ПДД планируется подготовить законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В рамках этого законопроекта могут быть предусмотрены штрафы для владельцев самокатов за нарушения ПДД. Размер штрафов Ходаков не уточнил. «Внести изменения в КоАП – довольно длительная процедура. Пока сроки я сказать не могу», – добавил он.

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Новости

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле

Ведомости
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле – наборе юридически значимых электронных документов и актуальных данных о человеке из государственных информационных систем. Он опубликован в базе Госдумы.

Законопроект предусматривает, что, помимо паспорта, в некоторых случаях для установления и проверки личности человека могут использоваться «идентификаторы» – уникальные обозначения сведений о нем. Подтверждать верность «идентификаторов» и более ранних проверок личности смогут банки, крупные операторы связи, операторы государственных информационных систем и другие организации, которые укажет правительство. Примеры идентификаторов авторы законопроекта в тексте не приводят. Проверять личность человека можно будет только с его согласия.

Цифровой профиль должен давать бизнесу и госорганам данные о людях по принципу одного окна, чтобы с их персонального согласия более эффективно предоставлять государственные и коммерческие услуги, например выдавать кредиты или менять устаревшие документы.

Концепцию цифрового профиля разрабатывали ЦБ и «Ростелеком». Цифровой профиль – по концепции – состоит из трех компонентов: основные данные о человеке, ссылки на его данные из прочих государственных систем, реестр согласий на обработку его персональных данных.

В феврале стало известно, что компании будут оплачивать некоторые запросы данных о людях из их цифровых профилей – положение об этом осталось в опубликованной версии законопроекта. Случаи и порядок оплаты еще определит правительство.

В конце января первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказывала, что три-пять банков в сентябре начнут тестировать цифровой профиль. Минкомсвязи предложило принять участие в эксперименте Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф банку», Росбанку, СКБ-банку, Совкомбанку, Промсвязьбанку и Газпромбанку. Со стороны государства тестировать цифровой профиль будут Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росстат, Пенсионный фонд, МВД, ФНС и Федеральное казначейство при участии ЦБ и «Ростелекома».

Политика
Новости

В Черном море перевернулось судно с туристами

Ведомости
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Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Инцидент произошел в 100 м от берега, катамаран принадлежал частному лицу.

По данным «Интерфакса», на борту прогулочного судна находились 43 человека. Большинство из них были спасены сразу, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже они были найдены и доставлены на берег проходившими мимо катерами и гидроциклами.

МЧС сообщило агентству, что сразу были спасены 37 человек. Остальные шесть доставлены на берег в разных местах, сейчас их местонахождение устанавливается.

Официальной информации о пострадавших пока нет. Агентства сообщали об одной женщине, которой потребовалась медицинская помощь. В администрации Туапсинского района, где находится поселок Джубга, ТАСС сказали, что пострадавших нет.

Директор пляжа, рядом с которым произошел инцидент, в разговоре с «РИА Новости» предположил, что судно могло быть перегружено. Изначально агентства сообщали, что по билетам на борту катамарана находились 20 пассажиров.

Политика
Новости

Основатель «Домашних денег» Бернштам арестован в Москве

Ведомости
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Основатель «Домашних денег» Евгений Бернштам задержан в Москве и помещен под арест на 16 суток, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Кузьминского суда. Бернштам является обвиняемым по делу о мошенничестве ( ст. 159, ч. 4), следует из карточки дела.

Ранее сообщалось, что в феврале суд ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов и назначил на 9 июля рассмотрение дела о его банкротстве.

В августе 2018 г. Агентство по страхованию вкладов, будучи конкурсным управляющим банка «Интеркоммерц» и Русского трастового банка, подало в суд два иска – о банкротстве «Домашних денег» и Бернштама. В конце того же месяца Центробанк исключил «Домашние деньги» из госреестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Самого Бернштама ЦБ внес в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Из-за этого бизнесмен не может владеть более чем 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.

Финансовые трудности у «Домашних денег» начались в апреле прошлого года: тогда компания допустила свой первый дефолт по облигациям на 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов, так как перед офертой бумаги торговались по цене в 70–80% от номинала.

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Финансы
Новости

Структуры Прохорова заложили 100% «Согласия» в Совкомбанке

Ведомости
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Компании «Интерконсенто» и Onexim Holdings Ltd, подконтрольные бизнесмену Михаилу Прохорову, передали в залог Совкомбанку доли в уставном капитале страховой компании «Согласие», свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Доли «Интерконсенто» и Onexim в «Согласии» составляют 58,3 и 41,7% соответственно. Они заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, отмечается в материалах системы.

Доли будут находиться в залоге до полного исполнения обязательств. В пресс-службе «Согласия» посоветовали обратиться за подробностями в «Онэксим» и пояснили, что речь идет о краткосрочном кредите, который планируется закрыть до конца текущего года. «Мы же можем отметить, что «Согласие» – интересный и ликвидный актив группы, который может рассматриваться как надежный залог», – заявили в пресс-службе. В «Онэксиме» Прохорова и Совкомбанке не стали комментировать данную информацию.

Страховая компания «Согласие» была учреждена в 1993 г. По итогам 2018 г. ее прибыль увеличилась в 1,8 раза и составила 3,2 млрд руб. Премии страховщика сократились на 9% до 29,9 млрд руб., выплаты – на 17% до 16,6 млрд руб. В 2018 г. «Согласие» впервые не получало какую-либо финансовую помощь от Прохорова, утверждала в апреле гендиректор компании Майя Тихонова. До этого, согласно отчетности, с 2014 г. страховщик регулярно получал поддержку от акционера, отмечал директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. По ее словам, за четыре года помощь составила 28,7 млрд руб.

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Технологии
Новости

«Мегафон» может продать непрофильные активы для сокращения долгов после делистинга

Ведомости
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«Мегафон» может выставить непрофильные активы на продажу, рассказал гендиректор оператора Геворк Вермишян агентству Reuters. Оператор рассчитывает в течение трех лет снизить чистый долг за счет этой программы продаж, роста выручки и снижения процентных ставок по кредитам. Долговая нагрузка оператора выросла после делистинга с Лондонской биржи, указывает Reuters.

Компания провела делистинг в 2018 г. и потратила на него около $1 млрд, пишет Reuters. Сейчас 70,3% капитала «Мегафона» принадлежит USM Group Алишера Усманова, 29,7% – 100%-ной «дочке» оператора «Мегафон финанс», по данным на сайте «Мегафона».

На конец марта 2019 г. чистый долг «Мегафона» составлял 363 млрд руб. – это на 23% больше, чем в декабре 2018 г. Вермишян рассчитывает, что соотношение чистого долга и EBITDA на конец 2019 г. будет «ниже 2,9, но выше 2,5», передает Reuters его слова. А в случае успешной продажи непрофильных активов показатель может опуститься ниже 2,5 в течение трех лет, надеется Вермишян.

«Мы к ней [программе продажи непрофильных активов] еще не приступили, но все то, что в телекоме не является стратегически важным и не несет стратегического преимущества или не принесет в будущем, может быть выставлено на продажу. Один из примеров – офисная недвижимость в собственности», – передает агентство слова Вермишяна. У оператора «десятки тысяч квадратных метров» офисной недвижимости в российских регионах, он может начать ее продажу уже в этом году, рассказал Вермишян. Кроме того, оператор может выставить на продажу башенную инфраструктуру. Планируемый от продажи доход Вермишян не раскрыл.

Совет директоров «Мегафона» прошлым летом решил, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, реализовывать экспериментальные партнерства, активнее сотрудничать с госкорпорациями, заявлял оператор.

Конкретного списка непрофильных активов под возможную продажу и ее утвержденного графика еще нет, заявил представитель «Мегафона» в ответ на запрос «Ведомостей».

Технологии
Новости

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google

Ведомости
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Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства. Компании грозит штраф в размере 500 000–700 000 руб.

Причиной стали претензии Роскомнадзора к тому, как Google удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенную на территории России информацию. По данным ведомства, компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, в результате более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

Роскомнадзор впервые огласил претензии к Google по фильтрации поиска летом 2018 г., тогда американская компания получила официальное предупреждение о необходимости соблюдения российского законодательства. Предупреждение силы не возымело, признали чиновники осенью. В конце года суд оштрафовал Google на 500 000 руб., компания решение оспаривать не стала и штраф оплатила.

В начале этого года Google все-таки начал фильтровать поиск, рассказывали «Ведомостям» источники. По их словам, компания пока удаляет не все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%.

Политика
Новости

Bloomberg: двоих россиян задержали в Ливии по подозрению в попытке повлиять на выборы

Ведомости
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В Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо ливийского прокурора. Его подлинность подтвердили два ливийских источника, знакомых с ситуацией.

В письме говорится, что россияне были вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию, подчеркивается в письме. Третий подозреваемый россиянин покинул Ливию до того, как в место его жительства в этой стране пришли правоохранителные органы, утверждается в документе.

Письмо датировано 3 июля. Где и как произошли задержания, в нем не уточняется. Один из источников Bloomberg сказал, что россияне задержаны в ливийской столице Триполи с мая.

В Ливии задержан политтехнолог Максим Шугалей – сотрудник бизнесмена Евгения Пригожина, пишет «Проект» со ссылкой на три источника. По их словам, он уже больше месяца находится в тюрьме. О том, что задержан Шугалей, сообщает и Русская служба BBC. Второй задержанный, по ее данным, – Самер Хасан Сайефан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком.

Представитель Фонда защиты национальных ценностей рассказал «Интерфаксу», что задержанные – сотрудники этого фонда, а Шугалей – руководитель полевой группы. Исследовательская группа, подчеркнул он, занималась «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране». Сообщения о задержании в Ливии россиян начал проверять российский МИД, заявил агентству департамент информации и печати ведомства.

Выборы планируются в этом году в рамках плана ООН по стабилизации ситуации в Ливии. Bloomberg уточняет, что российские чиновники на просьбу о комментарии не ответили. Однако к кому именно агентство обращалось – не уточняется.

Саиф аль-Ислам – второй сын Каддафи. После свержения и убийства отца его приговорили к смертной казни, но потом амнистировали. С тех пор его местоположение неизвестно.

В декабре 2018 г. Bloomberg писал о том, что представитель Саифа аль-Ислама встретился с замруководителя МИДа Михаилом Богдановым и передал ему письмо сына Каддафи для президента Владимира Путина. По данным издания, у Каддафи-младшего есть президентские амбиции и он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии. Богданов подчеркивал, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах в Ливии и что Саиф аль-Ислам со сторонниками должны быть составной частью политического процесса.

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