Адвокат рассказал о причинах дела против основателя «Домашних денег»
Адвокат Евгения Бернштама Вадим Богдан рассказал Forbes о причинах возбуждения уголовного дела против основателя «Домашних денег». По версии обвинения, сообщил он, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться.
На тот момент, отметил адвокат, компания работала и проходила все аудиторские проверки. «Деньги вкладчикам должна была компания, не лично мой доверитель», – добавил защитник.
Следствие основывается на показаниях менеджмента «Домашних денег» и нескольких вкладчиков, подчеркнул Богдан. По его словам, Бернштам несколько раз ходил на допросы, но ни один из протоколов допросов не приобщили к делу.
Бернштам считает себя невиновным, констатировал адвокат. «Мы обязательно будем обжаловать этот арест и надеемся, что Мосгорсуд разберется», – заключил Богдан.
Ранее пресс-служба Кузьминского суда сообщила, что Бернштама задержали в Москве и поместили под арест на 16 суток. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).
В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Бернштам был внесен в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.