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Основатель «Домашних денег» Бернштам арестован в Москве

Основатель «Домашних денег» Евгений Бернштам задержан в Москве и помещен под арест на 16 суток, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Кузьминского суда. Бернштам является обвиняемым по делу о мошенничестве ( ст. 159, ч. 4), следует из карточки дела.

Ранее сообщалось, что в феврале суд ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов и назначил на 9 июля рассмотрение дела о его банкротстве.

В августе 2018 г. Агентство по страхованию вкладов, будучи конкурсным управляющим банка «Интеркоммерц» и Русского трастового банка, подало в суд два иска – о банкротстве «Домашних денег» и Бернштама. В конце того же месяца Центробанк исключил «Домашние деньги» из госреестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Самого Бернштама ЦБ внес в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Из-за этого бизнесмен не может владеть более чем 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.

Финансовые трудности у «Домашних денег» начались в апреле прошлого года: тогда компания допустила свой первый дефолт по облигациям на 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов, так как перед офертой бумаги торговались по цене в 70–80% от номинала.