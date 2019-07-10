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Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.

«После утечки официальных документов из посольства было много спекуляций вокруг моей должности и продолжительности моего срока на посту посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Из-за сложившейся ситуации я не могу выполнять свои обязанности так, как мне бы хотелось», — приводятся в сообщении слова посла. Дэррок отметил, что его полномочия не должны были закончится до конца года, но в сложившейся ситуации необходимо назначить нового посла. Посол поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в сложной ситуации.

В воскресенье, 7 июля британская газета Daily Mail опубликовала выдержки из секретных сообщений Дэррока британскому правительству. В них посол назвал американского президента «ненадежным» и «некомпетентным», а также раскритиковал экономическую политику и работу Белого дома. Окончание карьеры Трампа может быть «позорным», отмечал посол. «Трамп попадал в скандалы практически всю свою жизнь и пережил их. Кажется, что он несокрушим», — писал он. Премьер-министр Великобритании Мэй ранее выразила поддержку Дэрроку.

В свою очередь Трамп раскритиковал посла, назвав его «очень тупым парнем», «напыщенным дураком». «Мы не в восторге от чокнутого посла, которого Великобритания навязала США. Ему следует обсудить со своей страной и премьером Мэй их неудачные переговоры по Brexit, и не стоит расстраиваться из-за моей критики по этому поводу», — написал американский лидер в Twitter.