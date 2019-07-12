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Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

Ведомости
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Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно», — сказал Гордеев. По его мнению, было бы разумнее изымать продукты, проверять их качество с помощью анализов и в дальнейшем уже решать, как их можно использовать.

Роспотребнадзор в июне предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Вместо этого служба предлагает использовать их, например, в качестве источников биоэнергетики. Инициативу поддержал Совет при президенте по правам человека.

В августе 2014 г. президент Владимир Путин подписал указ, которым запретил ввозить в страну продукты из некоторых стран. Указ стал ответом на международные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы. Через год Путин подписал указ об уничтожении такой продукции при попытке провоза ее в Россию.

Летом 2018 г. Россельхознадзор сообщал, что за три года уничтожил более 26 000 т санкционной продовольственной продукции из других стран. Больше всего среди них оказалось овощей и фруктов, животноводческой и молочной продукции.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты

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Технологии
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Google признал утечку записей команд пользователей голосовым помощникам

Ведомости
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Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи дают голосовому помощнику в устройствах компании, говорится в сообщении корпорации. Компания делится отрывками разговора между пользователем и голосовым помощником Google Assistant с экспертами по всему миру.

Google подчеркивает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant: «Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant». В компании отметили, что экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

Поводом для заявления стала утечка таких данных, допущенная одним из специалистов, привлеченных к исследованиям. Компания пообещала провести расследование в связи с инцидентом и принять необходимые меры.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что прослушиванием записей общения пользователей с голосовым помощником занимаются и сотрудники Amazon. Компания тогда объяснила, что запросы к голосовому помощнику Alexa расшифровываются для улучшения ответов системы.

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Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию

Ведомости
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В Турцию начали поставлять зенитно-ракетных комплексы С-400 из России, передает Reuters со ссылкой на турецкое минобороны. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали поставки С-400 на саммите G20. Тогда Эрдоган говорил, что никаких отсрочек не предусмотрено.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции. В июне стало известно о приостановке американской программы по обучению пилотов из Турции.

В свою очередь турецкая сторона отмечала, что уже заплатила США за вооружение $1,25 млрд. Эрдоган обещал обратиться в международный трибунал, если США откажутся от поставок истребителей. Кроме того, Турция сообщала о готовности закупать боевые самолетов у России, если страна лишится американских F-35.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

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Финансы
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ЦБ и Минфин могут отложить реформу накопительной пенсии

Ведомости
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Банк России и Минфин могут перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и источники, близкие к ЦБ.

Издание указывает, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента Владимира Путина.

Источники издания указывают, что добровольность, по мнению ЦБ, не даст необходимого притока средств в систему. Поэтому реформа в таком виде не решит поставленных задач и не создаст возможностей для долгосрочных инвестиций в экономику. В ЦБ на запрос издания не ответили, Минфин отказался от комментариев.

Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник. Накопления будут принадлежать не государству, а человеку.

Законопроект о введении системы ИПК находится на межведомственном согласовании. Согласно нему участники системы смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни. Ставка взносов пока не утверждена. Ранее сообщалось, что система должна заработать в 2020 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Политика
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Десять человек погибли в Тыве при пересечении реки на автомобиле

Ведомости
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Десять человек, в том числе шестеро детей, погибли в Тыве при попытке пересечь реку на автомобиле, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ». «На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних», – отмечается в сообщении.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

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Политика
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В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Ведомости
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Палата представителей конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 г., предусматривающую введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, заседание транслировал телеканал C-SPAN.

Авторы поправки – представители демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом. Как Шерман во время заседания, власти США намерены оценить, способна ли Россия не вмешиваться в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла. Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты.

«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их», – отметил он. Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.

Президент США Дональд Трамп в июне во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США. Так он отреагировал на реплику американской журналистки, спросившей, будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на американский избирательный процесс. Повернувшись к Путину, Трамп с улыбкой дважды произнес: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда фразу перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.

В 2016 г. после победы Трампа на выборах спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Он не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взлом почтовых серверов демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и отмечала отсутствие доказательств правонарушений со своей стороны.

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Бизнес
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Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн

Ведомости
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Китайская Fosun International может выкупить туроператорский бизнес британской туристической компании Thomas Cook Group за 750 млн фунтов (около $940 млн), говорится в сообщении на сайте Thomas Cook Group. Fosun уже является крупнейшим акционером британской компании с долей 18%.

В результате Fosun получит контрольный пакет в туроператорском подразделении Thomas Cook и долю в авиационном подразделении. О планах по продаже части бизнеса стало известно в июне. Продажа части бизнеса – вынужденный шаг: у Thomas Cook накопились значительные долги. Компании стало труднее вести бизнес в Европе из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС и падения спроса, поэтому сделка с Fosun может спасти ее от банкротства.

Thomas Cook Group является старейшей в мире туристической компанией, она была основана в 1841 г. В ее портфель входят туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под ее управлением более 100 самолетов, базирующихся в Великобритании, Германии, скандинавских странах и Испании, 186 гостиниц более чем на 38 000 номеров.

В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист», выкупленным у АФК «Система» в 2018 г. В марте стало известно, что Thomas Cook с турецким партнером выкупят 100% российского туроператора «Библио-глобус».

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Политика
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США отказались от планов ввести санкции против министра иностранных дел Ирана

Ведомости
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Власти США решили не включать министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в санкционный список, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По их информации, «Вашингтон хочет держать дверь открытой для дипломатии».

В конце июня министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что Вашингтон примет санкционные меры против Зарифа. «Холодные головы возобладали. Мы… поняли, что это не обязательно нам поможет», – пояснил один из источников. По его словам, против санкций в отношении иранского министра выступил госсекретарь США Майк Помпео.

На следующей неделе Зариф должен принять участие в заседании на уровне министров в Организации Объединенных Наций (ООН). Мероприятие будет посвящено решению таких проблем, как военные конфликты, голод, гендерное неравенство и изменение климата к 2030 г. Для участия в заседании США должны будут выдать Зарифу визу.

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Политика
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«Коммерсантъ» узнал подробности уголовного дела против зампреда ПФР Иванова

Ведомости
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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, однако с поличным его не задерживали, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О какой именно сумме взяток идет речь, источники не сообщают. По словам одного из собеседников издания, взятки были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Взятки могли давать неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», уточнили источники. Откаты платились за заключение в 2017–2018 гг. контрактов с ПФР по развитию различных проектов, добавил один из них. Например, для фонда «Техносерв» создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

По информации источников издания, на причастность к преступлению также проверяется и совладелец IT-интегратора «Техносерв» Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка. – «Ведомости»). Ранее бизнесмен уже проходил подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), связанной с IT-интегратором. Тогда речь шла о растрате 12 млн евро. Эти деньги в виде невозвращенного кредита были предоставлены «Техносерву».

Ананьев передал «Ведомостям» через представителя, что не знает, с чем связаны следственные действия в «Техносерве», и узнал он о них из прессы. Ему также неизвестно о каких-либо обвинениях в его адрес по этому делу. «Техносерв» более 20 лет работал с государственными и коммерческими организациями по принципам «этического поведения и открытой рыночной конкуренции», подчеркнул Ананьев.

О задержании Иванова стало известно в четверг, 11 июля. Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию и сказал, что его подчиненный задержан «по делу о взятке». Помимо Иванова в этот день был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По словам источника, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову. «Техносерв» подтвердил задержание Иванова.

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Технологии
Новости

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

Ведомости
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МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.

Новый сервис позволит смотреть онлайн-трансляции, а также просматривать видеозаписи в формате VR (виртуальная реальность), уточнили в компании. Благодаря выходу на этот рынок МТС рассчитывает расширить присутствие в сфере развлечений и мероприятий после покупки билетных операторов Ticketland и Ponominalu. В них будет интегрировано предложение купить VR-доступ к мероприятию. Подключиться к платформе можно будет с помощью виртуальных очков или шлема, а также с любого устройства с браузером и доступом к интернету со скоростью не менее 20 Мбит/с, отмечает газета.

На первом этапе доступ к сервису будет бесплатным, однако спустя время МТС начнет предоставлять эту услугу только по подписке или за разовую плату в размере до 250 руб. Маржинальность проекта составит 15–20%, рассчитывает оператор. До конца года МТС собирается выложить до 15 записей крупных мероприятий и до пяти трансляций в реальном времени. МТС уже заключила «договоры с десятками исполнителей», они получат долю доходов с продаж. Первая трансляция будет вестись с фестиваля Park Live, который состоится в Москве 12–14 июля.

В России интерес к VR-устройствам растет, отмечает «Коммерсантъ». Например, в первом полугодии их продажи в магазинах «М.Видео – Эльдорадо» увеличились на 10% в деньгах и на 3% в штуках. В России с 2016 г. работает платформа Samsung VR для очков виртуальной реальности, предоставляющая бесплатный доступ к видео. Конкуренты МТС уже тестируют проекты в сфере VR. «Вымпелком» (бренд «Билайн») использовал технологию VR в маркетинге и выпускал контент в этом формате в мобильной версии ТВ-сервиса. «Мегафон» в прошлом году вел прямую трансляцию товарищеского матча по футболу Россия – Турция в формате VR с использованием технологии связи 5G.

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Бизнес
Новости

Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку

Ведомости
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Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода. Об этом пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.

Линдблада, проработавшего в Boeing более 34 лет, назначили ответственным за сборку самолетов Boeing 737 в августе 2018 г. На этом посту он должен был устранить проблемы, связанные с производством и поставками запчастей. МакАллистер рассказал изданию, что Линдблад уходит по собственному желанию. Он планировал выйти на пенсию еще летом 2018 г., но не смог «упустить возможность поработать в Рентоне», где расположено производство Boeing 737 Max.

Место Линдблада теперь займет Марк Дженкс, отвечавший за разработку широкофюзеляжного лайнера Boeing New Midsize Airplane (NMA), пишет Bloomberg. Ранее Дженкс помогал решать проблемы, связанные с производством Boeing 787 Dreamliner. Как отмечает Bloomberg, он смог превратить лайнер в основной источник денег для корпорации. В свою очередь ответственным за развитие программы лайнера NMA станет вице-президент по стратегии Boeing Майк Синнетт. В 2013 г. Синнетт также занимал должность главного инженера проекта Boeing 737 Max.

Сейчас более 500 самолетов Boeing 737 Max простаивают по всему миру, в том числе около 150 новых моделей, уточняет агентство.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после крушения в октябре 2018 г. самолета этой модели в Индонезии, а в марте этого года – в Эфиопии. На борту двух самолетов находились 346 человек. Все они погибли. По предварительным данным расследования, причиной авиакатастроф в обоих случаях скорее всего был сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Политика
Новости

Задержанный замглавы ПФР Иванов признал вину

Ведомости
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Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в инкриминируемых ему деяниях, заявил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников. По его словам, сейчас Иванов находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы.

У задержанного нет жалоб на условия содержания, 12 июля суд должен избрать ему меру пресечения. «Он [Иванов] признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР», – отметил Мельников.

В среду, 10 июля, РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о задержании Иванова сотрудниками правоохранительных органов. По информации источника «Интерфакса», в понедельник, 8 июля, по делу Иванова прошли обыски по нескольким адресам, в частности в компаниях «Техносерв» и «Редсис». По информации одного из источников «Ведомостей», Иванова подозревают в получении взятки. Руководитель ПФР Антон Дроздов позже подтвердил «РИА Новости» задержание Иванова. По этому делу также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, его подозревают в даче взятки, рассказал «Ведомостям» один из источников. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, добавил он. В «Техносерве» подтвердили задержание своего сотрудника.

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