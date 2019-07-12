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Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно», — сказал Гордеев. По его мнению, было бы разумнее изымать продукты, проверять их качество с помощью анализов и в дальнейшем уже решать, как их можно использовать.

Роспотребнадзор в июне предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Вместо этого служба предлагает использовать их, например, в качестве источников биоэнергетики. Инициативу поддержал Совет при президенте по правам человека.

В августе 2014 г. президент Владимир Путин подписал указ, которым запретил ввозить в страну продукты из некоторых стран. Указ стал ответом на международные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы. Через год Путин подписал указ об уничтожении такой продукции при попытке провоза ее в Россию.

Летом 2018 г. Россельхознадзор сообщал, что за три года уничтожил более 26 000 т санкционной продовольственной продукции из других стран. Больше всего среди них оказалось овощей и фруктов, животноводческой и молочной продукции.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты