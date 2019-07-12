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В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар, сообщается на сайте московского управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.23 мск. На четвертом этаже здания произошло загорание бумажной продукции на площади 10 кв. м, рассказали в ведомстве. Позже площадь пожара выросла в 15 раз — до 150 кв. м. В 14.55 мск пожар был локализован.

Людей эвакуировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, информация о пострадавших не поступала. Из здания были эвакуированы почти 100 человек, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пожар мог произойти из-за ремонтных работ, заявили агентству «Москва» в в пресс-службе Федерального архивного агентства (Росархив). По словам собеседника агентства, произошел технический сбой.

РГАЛИ был основан в 1941 г. Это крупнейшее хранилище России, в котором находятся материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства и архитектуры. В 1997 г. указом президента РГАЛИ был включен, наряду с Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковской галереей и Эрмитажем, в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.