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Полиция Махачкалы отказалась возбуждать дело против автора Telegram-канала «Сталингулаг»

Управление МВД по Махачкале отказалось возбуждать уголовное дело против автора Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова. Об этом полиция уведомила адвоката правозащитной группы «Агора» Ильнура Шарапова, сообщил руководитель группы Павел Чиков в своем Telegram, приложив к сообщению соответствующий документ.

До мая этого года Telegram-канала «Сталингулаг» был анонимным. В апреле автор канала сообщил, что у его родственников в Махачкале проводятся обыски – у полиции появилась информация о том, что с его телефона поступил звонок о минировании объектов в Москве. Действия полиции вынудили его раскрыть свою личность. Он дал интервью Русской службе BBC, в котором рассказал, что его зовут Александр Горбунов и что основной вид его деятельности – это трейдинг.

Шарапов представлял интересы Горбунова. В ответе управления МВД по Махачкале, которое опубликовал Чиков, говорится, что в возбуждении дела отказано из-за отсутствия события преступления.

На Telegram-канал «Сталингулаг» подписаны более 377 000 человек. По состоянию на март 2019 г., по данным «Медиалогии», он был третьим по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 193 400.