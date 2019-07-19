Политика

Новости

«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку и уволил с военной службы трех генерал-лейтенантов из Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсантъ», не называя источники. На портале опубликования правовых актов этого указа нет.

По данным газеты, уволены три человека: заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы), директор департамента строительства службы Валерий Дугинов, а также начальник главного управления кадров Виктор Мацюк.

Кадровое управление вместо Мацюка возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением, пишет «Коммерсантъ». Источники газеты говорят, что это назначение связано с приходом в Росгвардию Олега Плохого, занявшего пост замдиректора – статс-секретаря службы. Плохой ранее много лет служил в ФСБ, затем в течение трех лет работал в администрации президента – до 2017 г. возглавлял управление по вопросам противодействия коррупции, откуда потом перешел в Минюст, став первым заместителем министра.

По информации «Коммерсанта», Плохой был призван в Росгвардию для наведения порядка.

О том, что Милейко уходит с должности, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил 1 июля. По информации газеты, он подал рапорт одновременно с генерал-полковником Сергеем Меликовым, который занимает должность заместителя директора Росгвардии. Как писало издание, уход обоих связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что рапорт Меликова пока не подписан, но это может произойти со дня на день. Руководитель избиркома Ставропольского края Евгений Демьянов 19 июля сообщил ТАСС, что Меликов вошел в число кандидатов в сенаторы от губернатора региона Владимира Владимирова.