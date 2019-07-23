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МЧС проверит безопасность всех детских лагерей после пожара в Хабаровском крае

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детский лагерей и баз отдыха после пожара в Хабаровском крае, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку. «Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», – заявил Зиничев журналистам. Он потребовал принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, ответственных за происшествие.

Детский палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории находились 26 палаток, в которых отдыхали 189 детей. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток. При пожаре в лагере погибло четверо детей.

СК задержал директора организации, которой принадлежит детский лагерь, Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь