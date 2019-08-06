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США признали Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что ослабление курса юаня почти до исторического минимума является «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением. Минфин ссылается на закон 1988 г., в котором не прописаны строгие критерии, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.

Пара доллар – юань 5 августа превысила психологическую отметку в 7 юаней/$ впервые с 2008 г. Это произошло после того, как Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

В прошлом китайские власти не позволяли курсу преодолеть психологическую отметку в 7 юаней/$, чтобы не спровоцировать отток капитала. Кроме того, Трамп неоднократно обвинял руководство КНР в ослаблении юаня с целью помочь китайским экспортерам. Американский лидер заявлял, что дальнейшее снижение курса может осложнить торговые переговоры между странами.