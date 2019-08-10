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Telegram удалил файл с личными данными задержанных на митингах в Москве

Telegram удалил файл с личными данными журналистов и задержанных на не согласованных со столичной мэрией митингах, прошедших 27 июля и 3 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Telegram защитил персональные данные москвичей. База более недоступна», – пояснил Чиков.

Ранее, 9 августа, Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал файл, в котором были указаны персональные данные 3198 граждан. Авторы анонимного канала писали, что документ с данными россиян был якобы случайно опубликован в чате сторонников политика Алексея Навального.

Однако «Медуза» сообщила, что файл был создан 27 июля – в день не согласованной с московскими властями акции протеста. В поле «компания» указано «ГУ МВД России по г. Москве».