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Полицейские задержали Соболь

Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом она сообщила в Twitter. В момент задержания Соболь находилась в центре сбора подписей за независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Соболь собиралась ехать на согласованный с мэрией митинг, который проходит на проспекте Академика Сахарова. В тот момент, когда полицейские вскрывали дверь помещения, Соболь вела прямую трансляцию.

«Меня не пускают на митинг. Я хочу сказать, что я не боюсь. Я сдаваться не собираюсь. Я буду дальше вести свою политическую деятельность», – сказала Соболь до задержания. По ее словам, она собиралась выйти на митинг в футболке в поддержу Ивана Жданова.

Позже телеканал «Дождь» передал, что полицейские проводят обыск в помещении центра. Сама же Соболь написала в Twitter, что ее «увозят из ЦСП».

Главное управление МВД по Москве сообщило, что Соболь и другие участники митинга собирались организовать провокации на мероприятии, передает «Интерфакс». Ведомство призвало всех участников акции «соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка».

На проспекте Академика Сахарова в Москве в 14.00 мск начался согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Это пятая за месяц акция протеста в Москве. Митинг может стать одним из самых массовых за последнее время, согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.