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На акции протеста в Петербурге задержали более 50 человек

В Санкт-Петербурге на несогласованной акции протеста полицейские задержали 55 человек, сообщает «Медуза». По данным «МБХ медиа», на 16:00 мск число задержанных составляет около 60 человек. В свою очередь «Фонтанка» передает, что в Петербурге задержаны от 14 до 20 человек. Проект «ОВД Инфо» насчитал 39 задержанных в Петербурге.

Как отмечает «Фонтанка», на акцию протеста в Петербурге пришли несколько сотен человек. Ее организаторами являются сторонники Навального. Акция протеста планировалась как серия одиночных пикетов около Гостиного двора. Активистов, развернувших плакаты, задержали полицейские, уточняет издание. Возле Гостиного двора кто-то из участников акции распылил перцовый газ. В петербургском штабе Навального сочли это провокацией, пишет «Фонтанка».

Среди задержанных — лидер петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев. Он был задержан до начала акции возле собственного дома. В МВД изданию сообщили, что причиной задержания являются призывы к участию в несогласованном митинге. Помимо Шуршева также задержана замкоординатора штаба Навального Ольга Гусева.

В Москве в субботу, 10 августа проходит согласованная с московскими властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась в 14:00 мск. Разрешенное число участников митинга – до 100 000 человек. На 15:00 мск число участников акции составляло 15 000 человек, сообщало МВД. «Белый счетчик» к этому времени насчитал 40 000 участников акции.

Митинг в центре Москвы. Фотографии