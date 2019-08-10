Полиция задержала сотрудника ФБК, призывавшего митингующих идти к Кремлю

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«Белый счетчик» насчитал почти 50 000 человек к окончанию акции протеста

Число участников акции протеста, состоявшейся на проспекте Сахарова, на момент ее окончания составило 49 900 человек, сообщил проект «Белый счетчик».

Помимо этого «Белый счетчик» также привел данные проведенного волонтерами социологического опроса участников митинга. «Пока результаты такие. Мужчин: 62%. Женщин: 32%», — отмечается на странице проекта в Facebook. Среди митингующих моложе 25 лет было 24% участников акции, в возрасте 26 — 35 лет — 31%, 36 — 50 лет — 24%, 51 — 65 лет — 15%, старше 65 лет - 6%. Большинство принявших участие в акции протеста постоянным местом проживания назвали Москву (74%), 23% митингующих — Подмосковье.

«Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников с переулков», — уточнил «Белый счетчик». В комментариях к посту проекта в Facebook пользователи отмечают, что методика подсчета проекта не подразумевает учет тех, кто прошел мимо установленных полицией рамок. Всего было установлено 50 рамок.

Согласованная с московской мэрией акция протеста началась в 14.00 мск. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная мэрия разрешила проведение митинга до 16:30 мск. Митинг на проспекте Сахарова — это пятая за месяц крупная протестная акция в Москве. Согласованное число участников акции — до 100 000 человек. По последним данным МВД, в митинге приняли участие около 20 000 человек. По информации «ОВД Инфо», на проспекте Сахарова были задержаны 10 человек.

Митинг на проспекте Сахарова — это пятая за последний месяц крупная акция протеста в Москве. По информации «Белого счетчика», это самая массовая акция протеста за последние три года. Среди акций, посвященных выборам, сравнимые по массовости митинги не проходили с 2012-2013 гг.

Митинг в центре Москвы. Фотографии