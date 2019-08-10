Полиция задержала сотрудника ФБК, призывавшего митингующих идти к Кремлю
Сотрудники полиции задержали на согласованной с московскими властями акции протеста на проспекте Сахарова сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, руководителя предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского. Перед задержанием он со сцены призывал участников акции «прогуляться» к администрации президента России.
Как отмечает «Новая газета», Золотаревского задержали прямо у сцены.
На проспекте Сахарова в Москве в 14.00 началась акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная мэрия разрешила проведение митинга до 16.30 мск. Ранее МВД предупреждало, что призывы идти куда-либо после согласованной акции протеста являются провокацией и будут расцениваться как незаконные массовые мероприятия. Митинг на проспекте Сахарова – это пятая за месяц крупная протестная акция в Москве. Согласованное число участников акции – до 100 000 человек. По данным проекта «Белый счетчик», на 16.00 мск число митингующих составляло 48 800 человек. По последним данным МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек. По информации «ОВД-инфо», на проспекте Сахарова были задержаны восемь человек.