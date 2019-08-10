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После митинга на проспекте Сахарова начались задержания

После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей». Задержаны как минимум четыре человека, уточнил корреспондент. В свою очередь проект «ОВД инфо» сообщил, что на 17:30 мск в Москве задержаны 10 человек.

По информации Русской службы ВВС, задержания начались на Чистопрудном бульваре, Китай-городе. В свою очередь «Новая газета» сообщила о том, что с Чистых прудов невозможно пройти на Мясницкую улицу. Силовики отсылают всех граждан на бульвары. На площади Ильинские ворота задержали двоих человек, на Ильинской площади – еще троих, отмечает газета.

— за что задержали?

— ни за что pic.twitter.com/KtKsoFXEt0 — Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019

Акция протеста на проспекте Сахарова началась в 14.00 мск. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга до 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись.

Митинг на проспекте Сахарова – это пятая за месяц крупная акция протеста в столице. Согласованное число участников акции – до 100 000 человек. По последним данным МВД, на митинг пришли около 20 000 человек. К окончанию акции проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 участников акции протеста без учета тех, кто пришел на митинг со стороны переулков, то есть минуя установленные полицейскими рамки.

Митинг в центре Москвы. Фотографии