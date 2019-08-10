В центре Москвы задержали более 100 человек

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Соболь задержали по подозрению в незаконной организации митинга

Сотрудники полиции задержали днем в субботу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по подозрению в нарушении правил организации и проведения митингов, передает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Ивана Сустина. По его словам, в отношении Соболь сейчас сотрудники полиции составляют соответствующий протокол.

«Полиция сейчас везет Соболь в отделение, где в отношении нее составят протокол по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение правил организации митинга")», – уточнил адвокат. За административное правонарушение наказание назначит суд, добавил Сустин. По его словам, Соболь не грозит арест, так как у нее имеется малолетний ребенок.

Соболь 10 августа собиралась принять участие в митинге, проходившем в субботу на проспекте Сахарова. Однако ее задержали в центре сбора подписей избирателей еще до начала мероприятия. Акция на проспекте Сахарова проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга с 14:00 до 16:30 мск. После окончания митинга полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. По данным МВД, в митинге приняли участие около 20 000 человек. Проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 участников акции протеста, но позже сообщил, что число протестующих могло быть около 60 000 человек. После акции протеста в центре Москвы начались задержания. По данным МВД, всего за различные правонарушения в центре столицы были задержаны 136 человек, «ОВД- инфо» сообщало о 146 задержанных.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, но ЦИК отказался ее зарегистрировать из-за недостаточного количества подписей избирателей. Помимо этого, ЦИК также указал основанием для отказа в регистрации неверно заполненные документы о принадлежащем Соболь имуществе.

Задержания в центре Москвы. Фотографии