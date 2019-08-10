В центре Москвы задержали более 100 человек
В центре Москвы задержали 106 человек, сообщает «ОВД Инфо». По подсчетам «МБХ Медиа», число задержанных в центре столицы превысило 80 человек.
По информации «Новой газеты», задержанных доставляют в ОВД «Академический», «Даниловский», «Хамовники», «Бутырский».
Задержания начались после прошедшего на проспекте Сахарова митинга. Акция протеста была согласована с мэрией Москвы. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митинг начался в 14.00 мск и закончился в 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. Часть митингующих осталась в центре Москвы.
Акция протеста на проспекте Сахарова стала пятым за месяц крупным митингом. Согласованное число участников акции — до 100 000 человек. По данным МВД, в акции протеста участвовали около 20 000 человек. К окончанию акции проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 митингующих без учета тех, кто пришел на мероприятие со стороны переулков, то есть не проходя сквозь установленные полицией рамки.