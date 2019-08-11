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Пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили спустя полтора суток

Пожарным удалось потушить огонь на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, пожар там начался во второй половине дня 9 августа. «Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», – сказал журналистам руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин (его слова приводит «РИА Новости»).

За последнюю неделю на территории воинской части под Ачинском произошло два ЧП. Сначала 5 августа там случился пожар, который привел к взрывам снарядов. Огонь удалось потушить только спустя сутки. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 000 человек. Больше всего пострадала деревня Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери домов.

В пятницу 9 августа под Ачинском произошел новый взрыв после того, как в стеллаж с боеприпасами попала молния. После этого на складе снова вспыхнул пожар.

В общей сложности в результате двух ЧП пострадали 30 человек, один погиб, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Около десяти пострадавших были госпитализированы.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском