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Правительство отказалось согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Ведомости
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Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы киевской городской государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь кабинета министров Роман Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко был обсужден с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», – подчеркнул он.

24 июля офис президента Украины Владимира Зеленского попросил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

В конце июля издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко не отрицал вызов на допрос, но подчеркивал, что информация о его нарушениях – «абсолютно раздутая чушь». «Это "дело" лопнет как мыльный пузырь», – подчеркнул он тогда.

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Финансы
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Россияне перевели по системе быстрых платежей от ЦБ почти 16 млрд рублей

Ведомости
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C момента запуска системы быстрых платежей россияне совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.

В системе уже участвуют ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона». Присоединяться к системе быстрых платежей отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%.

Однако Госдума приняла поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его системе быстрых платежей. Таким образом, Сбербанк могут вынудить присоединиться к системе. ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы.

Скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. Центробанк заявлял, что установит тариф 0,4% от суммы операции при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах. Предполагается, что внедрение системы быстрых платежей снизит издержки торговых точек в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт.

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Политика
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Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» найден живым

Ведомости
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Пропавший в Сирии руководитель волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников жив, но вынужден скрываться, сообщается на сайте волонтерского движения.

В материале отмечается, что местные банды, действующие под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» – запрещенная на территории России террористическая организация), объявили награду за жизнь Мельникова. Поэтому он вынужден скрываться. Движению удалось точно удостовериться, что Мельников жив и задание его группы выполнено. Волонтеры движения занимались поиском и вызволением детей, оставшихся на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству.

Движение «Альтернатива» ранее сообщило, что Мельников направился в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа. На следующий день в 09.00 должен был состояться сеанс связи координаторов движения с Мельниковым и его группой, но они на связь так и не вышли. В резервное время с ними также связаться не удалось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 августа заявила, что Россия запросила власти Сирии о судьбе пропавшего россиянина Олега Мельникова, а консульские сотрудники посольства России в Сирии выясняют обстоятельства его исчезновения.

«Альтернатива» – волонтерская правозащитная организация, занимающаяся освобождением людей из рабства. Она была основана в 2011 г. и за время своего существования помогла освободить более 1300 человек.

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Бизнес
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Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 25%

Ведомости
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Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в первом полугодии 2019 г. выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Показатель вырос с 38,3 млрд до 47,9 млрд руб.

Выручка «Интер РАО» выросла на 13% до 520,5 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31,5% до 78,1 млрд руб.

«Интер РАО» образовано в 1997 г. как дочерняя структура РАО «ЕЭС России», отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. В настоящее время – энергохолдинг, деятельность которого включает производство и сбыт энергии, международный энерготрейдинг, инжиниринг и экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за рубежом. Акционеры компании – «Интер РАО капитал» (29,5%), «Роснефтегаз» (27,63%), ФСК ЕЭС (8,57%), остальное в свободном обращении (34,24%).

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о планах «Спортмастера» выйти на европейские рынки

Ведомости
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Группа компаний «Спортмастер», управляющая магазинами в России, Китае и странах СНГ, планирует выйти на рынки Польши, Германии и Франции. Об этом «Коммерсанту» рассказал один из контрагентов группы.

По его словам, «Спортмастер» уже ведет переговоры о покупке Go Sport Poland, входящей во французскую Go Sport Group и управляющей 33 магазинами спортивных товаров в Польше. Источник «Коммерсанта» в «Спортмастере» подтвердил факт переговоров. О выходе компании на другие рынки Евросоюза пока говорить преждевременно, подчеркнул он.

Получить у «Спортмастера» официальный комментарий «Коммерсанту» не удалось. В Go Sport Group не ответили на запрос газеты.

«Спортмастер» – одна из крупнейших российских компаний, которые специализируются на продаже спортивных товаров. Основана в 1992 г. братьями Николаем и Владимиром Фартушняками и Дмитрием Дойхеном. По данным компании, у нее 500 магазинов в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане и Китае. Помимо этого она управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе в России.

«Спортмастер» был многолетним лидером по выручке на российском fashion-рынке. В январе – июне 2019 г. компания получила 51,5 млрд руб. выручки и уступила по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб.

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Бизнес
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Нефтяники попросили отсрочить госэкспертизу объектов первого класса опасности

Ведомости
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Представители крупнейших нефтяных компаний направили в правительство письмо с просьбой продлить переходный период, который освобождает их от прохождения государственной экологической экспертизы на объектах первого класса опасности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. В числе подписавшихся газета называет главу «Роснефти» Игоря Сечина, «Лукойла» – Вагита Алекперова, «Газпром нефти» – Александра Дюкова, «Татнефти» – Наиля Маганова и и. о. гендиректора «Сургутнефтегаза» Александра Буланова.

По закону «Об экологической экспертизе» проходить ее нефтяные компании должны с 2019 г. Однако им удалось добиться отсрочки до 2020 г. Теперь нефтяники попросили продлить переходный период для объектов еще на два года – до начала 2022 г. Компании напомнили, что в 2018 г. госэкспертиза коснулась 21% объектов, в 2019 г.– 34%, но в 2020 г. ее должны будут пойти 100% объектов. Это может снизить добычу нефти, ускорить падение доходов бюджета и привести к необоснованным административным и финансовым затратам государства и нефтяных компаний.

Ранее аналогичную просьбу нефтяники направляли и в Минприроды, однако соответствующих поправок в российское законодательство не последовало. Сейчас законопроект уже доработан, отмечают в министерстве. Нефтяники не стали комментировать документ, направленный в правительство. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что не знаком с письмом, а в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева не ответили на запрос.

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Бизнес
Новости

РБК: «Роснано» продало долю в поставщике вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

Ведомости
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«Роснано» вышло из капитала компании «Нанолек», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Доля «Роснано» в фармацевтической компании составляла 33,33%, пакет акций за 2,35 млрд руб. полностью выкупили акционеры «Нанолека».

«Нанолек» – производитель вакцин в Кировской области. Компания делает вакцину международной фармацевтической компании Sanofi «Пентаксим». Кроме вакцин у «Нанолека» есть препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Помимо Sanofi компания сотрудничает и с другими международными фармацевтическими гигантами – Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser.

Источник РБК утверждает, что «Нанолек» является 100%-ной «дочкой» кипрской фирмы Nanolek Holding ltd. Такие же данные есть в «СПАРК-Интерфаксе». Конечными бенефициарами «Нанолека» являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и «Глорияинвест».

По итогам 2018 г. выручка «Нанолека» составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль – 217 млн руб. В прошлом году фармацевтическая компания произвела 43 млн упаковок вакцин и лекарств.

Фармацевтический кластер «Роснано» насчитывает 10 предприятий, которые занимаются производством как оригинальных инновационных препаратов, так и дженериков. В проекты в отрасли здравоохранения «Роснано» за 11 лет инвестировало более 34 млрд руб. В «Нанолек» «Роснано» вложило 1,28 млрд руб., начиная с 2011 г., говорится на сайте компании.

Технологии
Новости

Bloomberg: Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей

Ведомости
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Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей, узнал Bloomberg. Для этого интернет-гигант нанял сотни сторонних подрядчиков. Сотрудники таких компаний на условиях анонимности рассказали Bloomberg о том, что им приходилось иметь дело с голосовыми сообщениями из соцсети, в том числе и с диалогами непристойного содержания. Одним из подрядчиков Facebook может быть компания TaskUs, выяснило издание. Сотрудникам TaskUs было запрещено публично заявлять о том, на кого они работают. При упоминании проекта им рекомендовали пользоваться кодовым словом «Призма». Facebook не сообщал пользователям о том, что третья сторона получила доступ к их голосовым сообщениям, поэтому часть партнеров соцсети сочла такую практику неэтичной.

Facebook подтвердил, что практика расшифровки сообщений существовала в компании, однако сейчас она приостановлена в связи с ситуацией, в которую попали Apple и Amazon. Обе компании ранее признались, что занимались прослушиванием голосовых сообщений и сбором личных данных своих клиентов. Apple делала это с помощью голосового помощника Siri, а Amazon – с помощью умной колонки Echo со встроенным голосовым помощником Alexa.

В Facebook подчеркнули, что расшифровка голосовых сообщений пользователей касалась лишь приложения Facebook Messenger, а компания передавала данные только тех пользователей, которые самостоятельно выбрали такую опцию. Необходимость в расшифровке голосовых сообщений в Facebook объяснили стремлением компании выяснить, правильно ли искусственный интеллект Facebook смог интерпретировать анонимные сообщения.

Летом Facebook урегулировал спор с Федеральной торговой комиссией (ФТС) США. ФТС обязала интернет-гиганта выплатить $5 млрд за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и с организаторами Brexit.

Политика
Новости

Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа

Ведомости
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Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг, написал в свое микроблоге в Twitter секретарь московского отделения партии Ярослав Конвей, приложив скан документа.

По его словам, партия решила подать заявку на акцию протеста после обсуждения с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Шествие должно начаться в 14.00. Информации о заявленной численности участников нет. «Мы считаем этот маршрут максимально возможным компромиссом для нас и требуем его согласования», – объяснил выбор маршрута Конвей.

Ранее Либертарианская партия пыталась согласовать со столичной мэрией акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа. По задумке организаторов она должна была пройти на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако мэрия города согласовала другую площадку – на проспекте Сахарова. Либертарианцы направили чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате. Сразу же после встречи суд арестовал одного из заявителей митинга 3 августа – Михаила Светова на 30 суток, признав его виновным в нарушении правил проведения митинга на Трубной площади 16 июля.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования – 8 сентября. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что для участия в выборах зарегистрированы 233 кандидата, 57 претендентам в регистрации отказали.

Стиль жизни
Новости

«Краснодар» Галицкого обыграл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

Ведомости
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Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, прошел португальский клуб «Порту» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В ответной игре в Португалии «Краснодар» победил 3:2. Российская команда вышла в следующий раунд, несмотря на поражение 0:1 в первом матче, за счет большого числа голов на чужом поле.

Российская команда все три гола забила в первом тайме. Сначала отличился голландский полузащищник Тонни Вилена, затем еще два мяча забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Игру в России должен был показывать телеканал «Матч ТВ», однако за несколько минут до начала матча отменил трансляцию. Российский канал заявил, что португальская команда, которая владела правами на трансляцию, изменила условия договора за полтора часа до игры. Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев пояснил изданию «Спорт-экспресс», что португальцы потребовали немедленной оплаты трансляции.

«Краснодар» впервые может сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого российской команде нужно пройти еще одну квалификационную стадию – за право выступить в самом популярном клубном футбольном европейском турнире «Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом»

Бизнес
Новости

«Матч ТВ» объяснил внезапный отказ от трансляции матча «Порту» – «Краснодар»

Ведомости
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Телеканал «Матч ТВ» объяснил внезапный отказ от трансляции ответного матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА между португальским футбольным клубом «Порту» и российским «Краснодаром». «Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча», – говорится в сообщении телеканала на его странице в Facebook.

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев в интервью «Спорт-экспрессу» сообщил, что за полтора часа до игры клуб поменял условия, переговоры с «Порту» продолжались вплоть до начала матча. По его словам, изменение условий соглашения «Порту» российской стороне никак не объяснил, а в аналогичной ситуации оказались и португальские вещатели. Гордеев возложил вину за случившееся на президента «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошта: «Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он затребовал немедленной оплаты».

Как отмечается в сообщении «Матч ТВ», права на трансляцию принадлежат «Порту» и вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении португальского футбольного клуба. «Даже усилия в переговорах наших друзей из «Краснодара» не изменили ситуацию», – сообщил телеканал.

В первом матче в Краснодаре португальцы победили 1:0. О том, что «Матч ТВ» не покажет ответную игру, стало известно за несколько минут до ее начала. «По не зависящим от канала причинам трансляция матча "Порту" – "Краснодар" не состоится. Смотрите прямо сейчас матч «Аякс» – ПАОК», – гласило сообщение в эфире «Матч ТВ».

Политика
Новости

На Украине суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Ведомости
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Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) получили разрешение суда вызвать на допрос с применением детектора лжи бывшего президента Петра Порошенко, передает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

По ее словам, несмотря на разрешение суда, для проведения допроса также нужно получить согласие самого Порошенко. При этом допрос с применением полиграфа можно проводить только в кабинете следователя при соблюдении тайны досудебного следствия, отметила Иванова. Допрос в прямом эфире телеканала «Прямой» или любого другого, как ранее предлагал Порошенко, невозможен, сказала она.

Порошенко 12 августа явился на допрос в бюро по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала «Прямой». Бывший президент отвечал на вопросы следователя около двух часов. После беседы руководитель ведомства Роман Труба заявил, что на следующем допросе, возможно, будет применяться полиграф. В свою очередь Порошенко заявил, что не доверяет бюро и не верит в непредвзятость следствия. Бывший президент согласился на допрос с применением полиграфа, если его будут транслировать в прямом эфире телеканала «Прямой».

На Украине на сегодняшний день в отношении Порошенко расследуют 11 уголовных дел. По всем из них он является свидетелем, утверждал ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко. Сам Порошенко не раз говорил, что расследования, начатые против него после окончания президентского срока, являются «политическим преследованием».

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