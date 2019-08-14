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Правительство отказалось согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы киевской городской государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь кабинета министров Роман Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко был обсужден с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», – подчеркнул он.

24 июля офис президента Украины Владимира Зеленского попросил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

В конце июля издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко не отрицал вызов на допрос, но подчеркивал, что информация о его нарушениях – «абсолютно раздутая чушь». «Это "дело" лопнет как мыльный пузырь», – подчеркнул он тогда.