Митрохин зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы

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Сотрудники СК под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных

Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.

Девушки были задержаны в центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Сретенского бульвара, когда вместе шли на вечеринку после участия в согласованном митинге на проспекте Сахарова. Правоохранители досмотрели их сумки, нашли в одной из них свернутый плакат, после чего задержали девушек и доставили в ОВД «Котловка». Там им сообщили, что с ними хотят пообщаться правозащитники «Агоры», которые оказывают юридическую помощь. Они спрашивали задержанных о работе, семье и фотографировали их. Позже задержанные выяснили, что это были сотрудники СК. Поздно ночью их отпустили из ОВД, составив протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга.

«Нас обвиняют в участии в несанкционированной акции, которой не было на этой улице вообще в этот день», – отметила Максимова. Журналистка настаивает, что они не выкрикивали никаких лозунгов и не нарушали общественный порядок. «ОВД-инфо» ранее сообщало, что после митинга в ОВД «Котловка» работали сотрудники СК. «Ведомости» не располагают подтверждением этой информации от правоохранительных органов. В свою очередь руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем канале в Telegram, что у него нет подтверждения того, что сотрудники СК представлялись задержанным правозащитниками. «Все работающие с "Агорой" адвокаты – публичные персоны», – отметил он.

На проспекте Сахарова в Москве 10 августа прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник ФБК Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали, а 12 августа арестовали на 30 суток.

Призыву Золотаревского последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город». Там их ждали правоохранители, которые жестко задерживали протестующих. По данным МВД, было задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» – 256.

Задержания в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова