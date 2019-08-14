Митрохин зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы
Окружная избирательная комиссия зарегистрировала члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму, сообщает ТАСС.
Митрохин подал документы на регистрацию в начале июля. Он выдвигался по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации из-за того, что процент брака собранных им подписей составил более 10%, часть подписей были признаны недействительными. Митрохин подал жалобу на решение окружной комиссии в Мосгоризбирком.
Тот удовлетворил жалобу, признав недействительными 415 подписей, а достоверными – 4525 подписей, что является основанием для регистрации, и предложил окружной комиссии пересмотреть решение. Однако она повторно отказала Митрохину, признав недействительными 489 подписей. Достоверными признали 4451 подпись, что недостаточно для регистрации, решила рабочая группа окружной комиссии. После повторного отказа Митрохин подал иск в суд. Мосгорсуд отменил решение окружной избирательной комиссии и потребовал допустить его до выборов.
Кампания по выборам депутатов Мосгордумы сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Оппозиционеры пытались оспорить отказы в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Восстановления права баллотироваться через суд добился только Митрохин.