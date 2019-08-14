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Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Егора Жукова

Более 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) подписали обращение в Мосгорсуд, который 15 августа рассмотрит апелляционную жалобу на арест студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве. Соответствующее обращение, подписанное коллегами, опубликовала в своем Facebook профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.

Студент известен своим преподавателям и однокурсникам «как законопослушный и порядочный гражданин», говорится в обращении. «Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства», – отмечается там же. Авторы обращения призвали Следственный комитет России (СКР) прекратить дело о беспорядках против Жукова и других фигурантов, а суд – учесть все эти факты при выборе меры пресечения для студента.

По мнению сотрудников ВШЭ, Жуков незаконно подвергается преследованию. Они также обратили внимание на позицию Совета при президенте по правам человека, который не нашел признаков массовых беспорядков на несогласованной июльской акции в центре Москвы. «Это письмо выражает гражданскую позицию всех его подписавших, но не отражает позиции ВШЭ как организации», – говорится в обращении.

Жукову ранее было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. 2 августа Пресненский суд Москвы арестовал его. Личные поручительства за Жукова суду передали его однокурсники и преподаватели, в том числе проректор ВШЭ и самовыдвиженец на выборах в Мосгордуму Валерия Касамара. Под новым обращением она не подписалась.