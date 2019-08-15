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Суд в Москве отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, передает ТАСС.

По ее словам, мера пресечения избрана для Лыхмуса С. В. По ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена), которая ему инкриминируется, ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 000 руб.

Постановление было вынесено 13 августа на два месяца, то есть до 12 октября, отметила Первовласенко. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация под грифом «секретно», подчеркнула она. Подробности дела неизвестны.

В июле этого года стало известно о том, что фигурантом дела о госизмене стал Александр Воробьев, работающий помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Он был арестован Лефортовским судом, и его дело также маркировано грифом «секретно».

В апреле Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене. Его лишили звания майора.