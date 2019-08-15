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Либертарианская партия отказалась от предложенной мэрией площадки для митинга

Незарегистрированная Либертарианская партия России отказалась проводить митинг за честные выборы в Мосгордуму 25 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил «МБХ медиа» пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд.

Либертарианцы хотели провести шествие от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, однако в этом им было отказано. Мэрия согласовала только митинг на Сахарова.

Пресс-секретарь также рассказал, что днем 15 августа заявителям акции позвонил представитель департамента региональной безопасности и пригласил на переговоры. «Мы помним, что случилось во время последнего визита в администрацию, когда сразу после переговоров был арестован [член федерального комитета Либертарианской партии] Миша Светов. Не желая подвергать себя риску, мы потребовали провести встречу публично, в присутствии журналистов», – добавил Гуд. Однако, по его словам, мэрия «наотрез отказалась» проводить встречу при журналистах.

Ранее мэрия Москвы отказала организаторам акций протеста в проведении митинга и шествия в центре города, которые были запланированы на 24 августа. Заявителям было предложено провести митинг у памятника «Солдату Отечества» в Марьино, а шествие – по улице Перерва до дома 157 по улице Люблинской, в том же районе. Власти города регулярно разрешали проводить на той же улице «Русские марши» националистов.

На ближайшую субботу, 17 августа, мэрия также не согласовала акции оппозиции. Сначала было отказано в проведении шествия по Бульварному кольцу, а затем и в проведении серии одиночных пикетов по этому же маршруту.

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