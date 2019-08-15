Мэрия не согласовала акции протеста в центре Москвы в две ближайшие субботы

Максим Стулов / Ведомости

Мэрия Москвы отказала организаторам акций протеста в проведении митинга и шествия в центре города, которые были запланированы на 24 августа. Это следует из документов, подписанных первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности Василием Олейником. Их опубликовала в Facebook один из заявителей акций, координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Она вместе с незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Александром Соловьевым и муниципальным депутатом Эльвирой Вихаревой подавала в мэрию две заявки на проведение акций протеста 24 августа. В одной говорилось о намерении провести шествие по проспекту Академика Сахарова, заявленное число участников – 100 000 человек. Вторая заявка предполагала организацию митинга на площади Победы. Цель обеих акций – потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Мэрия отказала в проведении обеих акций, предложив заявителям провести митинг у памятника «Солдату Отечества» в Марьино, а шествие – по улице Перерва до дома 157 по улице Люблинской, в том же районе. Ранее власти города регулярно разрешали проводить на той же улице «Русские марши» националистов.

На ближайшую субботу, 17 августа, мэрия также не согласовала акции оппозиции. Сначала было отказано в проведении шествия по Бульварному кольцу, решение мотивировали тем, что нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. Но заявители акции подали новое уведомление – о проведении массовых пикетов на том маршруте, где должно было состояться шествие. Как сообщил муниципальный депутат Андрей Морев, в проведении пикетов также было отказано из-за «создания помех пешеходам». Он и другие заявители пообещали выйти на одиночные пикеты, которые не требуют согласования с властями, «поскольку за месяц в городе уже сложилась традиция мирно протестовать по выходным».

Согласован пока только один митинг оппозиции, запланированный на воскресенье, 25 августа. Он состоится на проспекте Академика Сахарова, численность участников – 100 000 человек. Заявку на проведение этого митинга подала Либертарианская партия, которая также хотела организовать шествие от Пушкинской площади, но шествие мэрия не разрешила.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь ранее призвала москвичей продолжать выходить на мирные акции протеста. По ее мнению, большие уличные акции протеста и мирные прогулки «разрушают миф в 1% поддержки оппозиции», демонстрируют солидарность, дают чувство опоры людям, несогласным с несправедливостью.

С середины июля в центре Москвы каждые выходные проходят акции протеста. Митингующие выступают против действий избирательных комиссий, отказывающихся допускать до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Только две акции протеста были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»).

Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

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