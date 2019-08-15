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Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении пикетов на бульварах 17 августа

Мэрия Москвы отказала в проведении 17 августа массового пикета за регистрацию оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, сообщил муниципальный депутат Андрей Морев в Facebook.

Ранее Морев сообщил, что мэрия отказала в проведении шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, запланированного на 17 августа. Тогда власти города мотивировали отказ тем, что нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. После этого заявители шествия подали другую заявку на проведение пикетов по тому же маршруту.

«Сегодня мы получили ответ: в согласовании отказано из-за «создания помех пешеходам», – отметил он. Морев заявил, что он и другие заявители акции выйдут 17 августа в 14.00 к памятникам Высоцкому, Шухову и Крупской с одиночными пикетами. Он также отметил, что не призывает москвичей выходить на несогласованные шествие и пикеты, поскольку это может обернуться задержанием, арестом или даже уголовным делом.

При этом он призвал сотрудников правоохранительных органов не устраивать 17 августа на улицах столицы «очередной силовой беспредел» и не мешать людям мирно гулять по городу.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста, только две из которых были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»).

Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

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