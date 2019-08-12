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Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа

Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию. К сообщению он приложил скан официального ответа департамента безопасности и противодействия коррупции. Позже эту информацию подтвердили у себя в Facebook и другие организаторы акции – муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина. Департамент региональной безопасности мэрии официально об отказе в согласовании шествия не объявлял, как и не комментировал саму заявку.

«Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи. Но по 54-ФЗ [«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». – «Ведомости»] депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия», – написал Морев, обвинив столичные власти в применении «двойных стандартов». По его мнению, мэрия таким образом пытается запретить и проведение согласованных акций в городе. Филина в своем комментарии также отметила, что ранее муниципальные депутаты без проблем согласовывали акции по 54-ФЗ. «Мэрия устала от митингов», – констатировала она.

О том, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, написал 12 августа «Коммерсантъ». Заявленное число участников митинга составляет 30 000 человек. Это не единственная акция, которая запланирована на 17 августа. В этот день на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный с московскими властями митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет поддерживать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции.

Предыдущая согласованная мэрией акция протеста прошла также на проспекте Сахарова 10 августа. По данным «Белого счетчика», в ней приняли участие около 60 000 человек. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 352 задержанных. Протестные акции за честные выборы в этот день состоялись также более чем в 40 городах России.